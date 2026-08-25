Servicio Secreto investiga video iraní que amenaza a Barron Trump

Washington - El Servicio Secreto de Estados Unidos ha confirmado que tiene constancia de que los medios de comunicación estatales iraníes han difundido un vídeo en el que parece que se amenaza la vida de Barron Trump, el hijo menor del presidente Donald Trump.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos tiene conocimiento del vídeo y está investigando cualquier elemento que pueda percibirse como una amenaza para las personas a las que protegemos”, afirmó el portavoz del Servicio Secreto, Nate Herring, en un comunicado. “Por motivos de seguridad operativa, no hacemos comentarios sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia de protección”.

Desde el asesinato por parte de Estados Unidos del ayatolá Ali Jamenei, de Irán, los medios de comunicación iraníes han difundido en múltiples ocasiones contenidos en los que se amenaza al presidente y a sus familiares. El asesinato tuvo lugar al inicio de la guerra en Irán que Trump desencadenó junto con Israel.

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