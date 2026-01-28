Londres: condenan a un agresor que fue denunciado por Barron Trump tras ver el crimen en videollamada

El crimen fue en Londres, el sospechoso era ruso y el testigo que vio la paliza en una videollamada estaba en Estados Unidos y resultó ser el hijo menor del presidente estadounidense Donald Trump.

Barron Trump llamó a la policía en la capital británica y su intervención hace más de un año condujo el miércoles a la condena por agresión de Matvei Rumiantsev, quien admitió que estaba celoso de la amistad de su novia con Trump.

Trump dijo que llamó por FaceTime a última hora de la noche a la víctima, una mujer que conoció en las redes sociales, y se sobresaltó cuando le contestó un hombre con el torso desnudo.

“Esta visión duró tal vez un segundo y yo estaba acelerado por la adrenalina”, dijo Trump a la policía. “La cámara pasó entonces a la víctima siendo golpeada mientras lloraba, declarando algo en ruso”.

La llamada se colgó a los pocos segundos y Trump telefoneó entonces a la policía londinense en una grabación en la que Trump suplicaba desesperadamente ayuda mientras la operadora insistía en que respondiera a preguntas básicas sobre la víctima.

“¿De qué la conoce?”, preguntó la operadora tras un diálogo de ida y vuelta.

“No creo que estos detalles importen, le están dando una paliza”, dijo Trump.

“¿Puede dejar de ser grosero y responder de verdad a mis preguntas?”, dijo el expedidor. “Si quiere ayudar a la persona, responderá a mis preguntas con claridad y precisión, gracias. ¿De qué la conoce?”.

La policía acudió al domicilio el 18 de enero y detuvo a Rumiantsev, de 22 años, recepcionista que vivía en Londres.

Fue acusado en Snaresbrook Crown Court de violación y asfixia a la mujer en la noche en que Trump llamó a la policía, y una violación y asalto adicionales alegados en noviembre de 2024.

Rumiantsev declaró que estaba celoso de Trump, pero que también se sentía mal porque pensaba que su novia le estaba engañando.

La abogada defensora Sasha Wass dijo que Trump no sabía que la mujer tenía novio y cuestionó cuánto pudo haber visto en cinco o siete segundos de vídeo.

Wass dijo que la mujer explotó sus vínculos con Trump para dar envidia a su novio en una “relación llena de dramas”.

Trump, de 19 años, único hijo de Donald y Melania Trump, no testificó en el caso.

El juez Bennathan aconsejó a los miembros del jurado antes de que comenzaran a deliberar que trataran las declaraciones de Barron Trump -sobre la grabación de su llamada a la policía y su correo electrónico de seguimiento a los investigadores- con cautela porque no había sido sometido a un contrainterrogatorio.

“Si lo hubiera hecho, sin duda, se le podrían haber preguntado cosas como si alguna vez tuvo una buena visión de lo ocurrido, si realmente vio cómo agredían (a la mujer) o llegó a esa conclusión basándose en sus gritos”, dijo Bennathan. “También se le podría haber preguntado si su percepción estaba sesgada por ser amigo íntimo de (ella)”.