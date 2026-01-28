Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Londres: condenan a un agresor que fue denunciado por Barron Trump tras ver el crimen en videollamada

Matvei Rumiantsev admitió estar celoso de la amistad de su novia con el hijo del presidente de Estados Unidos

28 de enero de 2026 - 3:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Barron Trump llamó a la policía en la capital británica y su intervención hace más de un año condujo el miércoles a la condena por agresión de Matvei Rumiantsev, quien admitió que estaba celoso de la amistad de su novia con Trump. (Kevin Lamarque)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El crimen fue en Londres, el sospechoso era ruso y el testigo que vio la paliza en una videollamada estaba en Estados Unidos y resultó ser el hijo menor del presidente estadounidense Donald Trump.

RELACIONADAS

Barron Trump llamó a la policía en la capital británica y su intervención hace más de un año condujo el miércoles a la condena por agresión de Matvei Rumiantsev, quien admitió que estaba celoso de la amistad de su novia con Trump.

Trump dijo que llamó por FaceTime a última hora de la noche a la víctima, una mujer que conoció en las redes sociales, y se sobresaltó cuando le contestó un hombre con el torso desnudo.

“Esta visión duró tal vez un segundo y yo estaba acelerado por la adrenalina”, dijo Trump a la policía. “La cámara pasó entonces a la víctima siendo golpeada mientras lloraba, declarando algo en ruso”.

La llamada se colgó a los pocos segundos y Trump telefoneó entonces a la policía londinense en una grabación en la que Trump suplicaba desesperadamente ayuda mientras la operadora insistía en que respondiera a preguntas básicas sobre la víctima.

“¿De qué la conoce?”, preguntó la operadora tras un diálogo de ida y vuelta.

“No creo que estos detalles importen, le están dando una paliza”, dijo Trump.

“¿Puede dejar de ser grosero y responder de verdad a mis preguntas?”, dijo el expedidor. “Si quiere ayudar a la persona, responderá a mis preguntas con claridad y precisión, gracias. ¿De qué la conoce?”.

La policía acudió al domicilio el 18 de enero y detuvo a Rumiantsev, de 22 años, recepcionista que vivía en Londres.

Fue acusado en Snaresbrook Crown Court de violación y asfixia a la mujer en la noche en que Trump llamó a la policía, y una violación y asalto adicionales alegados en noviembre de 2024.

Rumiantsev declaró que estaba celoso de Trump, pero que también se sentía mal porque pensaba que su novia le estaba engañando.

La abogada defensora Sasha Wass dijo que Trump no sabía que la mujer tenía novio y cuestionó cuánto pudo haber visto en cinco o siete segundos de vídeo.

Wass dijo que la mujer explotó sus vínculos con Trump para dar envidia a su novio en una “relación llena de dramas”.

Trump, de 19 años, único hijo de Donald y Melania Trump, no testificó en el caso.

El juez Bennathan aconsejó a los miembros del jurado antes de que comenzaran a deliberar que trataran las declaraciones de Barron Trump -sobre la grabación de su llamada a la policía y su correo electrónico de seguimiento a los investigadores- con cautela porque no había sido sometido a un contrainterrogatorio.

“Si lo hubiera hecho, sin duda, se le podrían haber preguntado cosas como si alguna vez tuvo una buena visión de lo ocurrido, si realmente vio cómo agredían (a la mujer) o llegó a esa conclusión basándose en sus gritos”, dijo Bennathan. “También se le podría haber preguntado si su percepción estaba sesgada por ser amigo íntimo de (ella)”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpLondres
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: