prima:Suscriptores
Irán dice que busca diálogo pero que se defenderá “como nunca antes” si se ve acorralado

Publicaron un mensaje en X tras las expresiones del presidente Donald Trump

28 de enero de 2026 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comunicado agrega que “la última vez que Estados Unidos se embarcó imprudentemente en guerras en Afganistán e Irak despilfarró más de siete billones de dólares y perdió más de 7,000 vidas estadounidenses”. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - Irán aseguró este miércoles que está “dispuesta al diálogo” con Estados Unidos, pero advirtió de que si se ve acorralado “se defenderá y responderá como nunca antes”, según un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la ONU.

“Irán está dispuesto a un diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos, pero si se ve acorralado, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!“, indica el comunicado después de que el presidente Donald Trump afirmara que ha enviado una flota de barcos a ese país que está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, como en Venezuela.

El comunicado agrega que “la última vez que Estados Unidos se embarcó imprudentemente en guerras en Afganistán e Irak despilfarró más de siete billones de dólares y perdió más de 7,000 vidas estadounidenses”.

Trump aseguró este miércoles en Truth Social que su flota está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, y agregó que espera que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya “armas nucleares”.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró el presidente republicano, haciendo referencia al ataque de Estados Unidos durante la conocida como guerra de los doce días que Israel inició contra Irán en junio de 2025.

El mensaje del republicano se produce después de que llegara a Oriente Medio una flota de la Armada estadounidense que Trump había ordenado dirigirse hacia Irán tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025.

Las protestas, especialmente las de los días 8 y 9 de enero, fueron sofocadas violentamente por el régimen de la República Islámica, pero ya no hay manifestaciones relevantes en el país.

Pese a ello, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.Así, el “enorme” contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con “rapidez”, “determinación” y “entusiasmo”, y es todavía mayor que el enviado a Venezuela para la operación que acabó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de enero, aseguró Trump en Truth Social.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
