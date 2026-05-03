Hallan a una mujer herida de bala en auto que cayó por una pendiente

Una mujer fue baleada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Cidra.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:29 a.m., en el kilómetro 0.7 de la avenida Florencio Berríos, cerca del residencial Jardines de Cidra.

De acuerdo con la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de auto.

Cuando la unidad policiaca llegó a verificar, encontraron un auto que había caído por una pendiente. De inmediato, no se precisó la profundidad del risco.

Según la Uniformada, en el interior del auto encontraron una mujer que presentaba varias heridas de bala, por lo que fue transportada a un hospital, pero no se detalló la gravedad de su condición de salud.