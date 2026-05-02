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¡A la huida! Hombre roba miles de dólares en prendas de una tienda en Plaza Carolina

El sospechoso fue descrito como de tez blanca, corpulento y de unos seis pies de estatura

2 de mayo de 2026 - 3:54 PM

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Un hombre tomó unas 20 cadenas de oro, en la tarde de este sábado, y salió corriendo de una joyería en Plaza Carolina. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre robó sobre $20,000 en prendas de una joyería en el centro comercial Plaza Carolina, informó la Policía.

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Según denunció una empleada de la tienda Exotic Watches, el incidente ocurrió a la 1:51 de la tarde de este sábado. El hombre, de acuerdo con la empleada, entró al establecimiento y solicitó que le mostrara varias prendas.

La empleada sacó al menos 20 cadenas de oro en 14 quilates que colocó sobre un paño de gamuza. Acto seguido, en un descuido de la querellante, el hombre tomó el paño con las prendas y salió corriendo del lugar.

La Policía, tras analizar pietaje de las cámaras de seguridad, describió al sospechoso como un hombre de tez blanca, de constitución corpulenta, con una estatura de unos seis pies y quien vestía ropa negra, incluyendo una gorra del mismo color.

El agente Roberto Jusino realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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