NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Barron Trump llamó a la Policía británica tras la presunta agresión a una amiga

El hijo menor del presidente de Estados Unidos aseguró que vio cuando el sospechoso golpió a la mujer y luego le colgó la videollamada

22 de enero de 2026 - 5:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso dijo al tribunal que se enteró en octubre de 2024 de la amistad de la víctima con Barron Trump y que se había sentido “molesto” por sus mensajes con él. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contactó a la Policía británica tras presenciar la presunta agresión a una amiga en Londres, durante una videollamada, el 18 de enero de 2025, según se reveló este jueves durante el juicio contra el acusado en la capital británica.

El joven de 19 años relató a los investigadores que, tras ver la situación mediante su teléfono -después de que el supuesto agresor contestara a su llamada-, pidió a dos amigos que llamaran al 999 desde Estados Unidos para alertar a la Policía británica.

En un correo enviado posteriormente, describió que lo que vio fue “muy breve pero evidente”, pues la cámara mostró a la víctima -a quien conoció por internet- siendo golpeada durante unos segundos antes de que el acusado colgara la llamada.

Matvei Rumiantsev, de 22 años y nacional ruso, está imputado por agresión, asalto con daño corporal, estrangulamiento intencional, pervertir el curso de la justicia y dos delitos de violación presuntamente ocurridos entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Él niega los cargos y asegura que el encuentro con la mujer, a quien conocía desde hacía tiempo y con quien dice que había estado bebiendo esa noche, fue consensuado.

Durante su testimonio, Rumiantsev afirmó hoy que la víctima, que no puede ser identificada por razones legales, estaba “completamente histérica, llorando y gritando” -según él, por haber bebido mucho- cuando, sin saber muy bien por qué, él respondió a la videollamada de Barron Trump.

En ese momento, enfocó la cámara hacia la chica para que se diera cuenta de que su actitud “no era razonable” y para que quizás “no se comportara de esa manera delante de otra persona”, relató.

En otro punto del juicio, que continuará en los próximos días, Rumiantsev dijo al tribunal que se enteró en octubre de 2024 de la amistad de la víctima con Barron Trump y que se había sentido “molesto” por sus mensajes con él.

Breaking NewsDonald TrumpLondres
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

