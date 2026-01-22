Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Parlamento de Venezuela aprueba en primera instancia la reforma petrolera

El proyecto, que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos, redefine el marco legal de la industria

22 de enero de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (abajo), habla junto al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab (i-arriba), el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (2-i), la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (2-d) y el presidente del consejo nacional electoral, Elvis Amoroso en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R. (Ronald Peña R.)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves en primera discusión la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una de las iniciativas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos con Estados Unidos para la venta de crudo venezolano.

RELACIONADAS

La legislación fue aprobada con “mayoría calificada evidente”, indicó el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, el chavista Jorge Rodríguez, quien indicó que esta reforma es necesaria para permitir un “acelerado incremento” en la producción petrolera del país suramericano.

El diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela (MSV) y quien presentó el proyecto ante la plenaria, afirmó que esta reforma incluye “tres grandes áreas de modificación” de la ley.

En primer lugar, señaló la incorporación de “modelos exitosos de negocio” de la ley antibloqueo, aprobada en 2020 para buscar la llegada de inversiones en medio de las sanciones impuestas un año antes por Estados Unidos.

En este sentido, destacó nuevos tipos de contratos en los que, dijo, la empresa operadora “asume la gestión integral a su propio riesgo y costo”, y agregó que con este modelo el Estado no adquiere deudas.

Asimismo, añadió que la legislación contempla mecanismos para “garantizar la viabilidad” de proyectos en los campos petroleros no desarrollados y, para esto, destacó la necesidad de “grandes inversiones”.

Para lograrlo, agregó, es necesario contar con “alguna flexibilidad en las regalías” y mencionó la posibilidad de “rebajarlas” con el fin de “atraer esta inversión en estos campos nuevos”.

El tercer punto, señaló, es “aumentar las garantías jurídicas” para la inversión en el sector, como la “mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos”.

La fracción opositora Grupo Parlamentario Libertad salvó el voto. El parlamentario Pablo Pérez pidió la entrega “con anticipación” de los proyectos de ley, pues hasta un día antes no conocían el texto.

Enumeró varios “principios” que, dijo, considera que debe contemplar la reforma de hidrocarburos, entre los que incluyó la “seguridad jurídica”, “apertura al capital privado” y “la carga tributaria”.

El Parlamento debe aprobar los proyectos de ley en una primera discusión y, posteriormente, se requiere de una segunda para que queden definitivamente sancionados como ley. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones a la legislación.

Cumplido este proceso, la ley o las leyes se remiten al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

Breaking NewsVenezuelaEstados UnidosPetróleoCaracas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

Otras marcas de GFR Media

Política de privacidad
