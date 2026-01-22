Estados Unidos nombra a la diplomática Laura Dogu como encargada de la misión para Venezuela

Washington - El Gobierno de Estados Unidos nombró este jueves a la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que tiene sede en Colombia.

La designación se enmarca en el proceso de colaboración entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esta unidad, con sede en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, es la oficina del Departamento de Estado encargada de gestionar las relaciones con Venezuela desde la suspensión de las operaciones de la Embajada en Caracas en 2019.

Dogu sucede en el cargo a John McNamara, encargado de negocios desde febrero de 2025, quien viajó en enero pasado a la capital venezolana para abordar con las autoridades de ese país la posible reanudación de operaciones de la embajada.

Según el Departamento de Estado, Laura Dogu es, además de encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Dogu, miembro de carrera del Servicio Exterior con rango de ministra de carrera, ha sido embajadora en Honduras y Nicaragua, subjefa de misión en Ciudad de México y ha desempeñado otras asignaciones en Turquía, Egipto y El Salvador.

También se desempeñó como subdirectora de la unidad del FBI encargada de la liberación de rehenes.

Habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos.

Dogu posee una maestría del Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, así como una maestría y una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Metodista del Sur de Texas.