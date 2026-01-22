Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos nombra a la diplomática Laura Dogu como encargada de la misión para Venezuela

La designación se enmarca en el proceso de colaboración entre los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez

22 de enero de 2026 - 4:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Dogu durante un evento público en Tegucigalpa (Honduras). (Gustavo Amador)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El Gobierno de Estados Unidos nombró este jueves a la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que tiene sede en Colombia.

La designación se enmarca en el proceso de colaboración entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esta unidad, con sede en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, es la oficina del Departamento de Estado encargada de gestionar las relaciones con Venezuela desde la suspensión de las operaciones de la Embajada en Caracas en 2019.

Dogu sucede en el cargo a John McNamara, encargado de negocios desde febrero de 2025, quien viajó en enero pasado a la capital venezolana para abordar con las autoridades de ese país la posible reanudación de operaciones de la embajada.

Según el Departamento de Estado, Laura Dogu es, además de encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Dogu, miembro de carrera del Servicio Exterior con rango de ministra de carrera, ha sido embajadora en Honduras y Nicaragua, subjefa de misión en Ciudad de México y ha desempeñado otras asignaciones en Turquía, Egipto y El Salvador.

También se desempeñó como subdirectora de la unidad del FBI encargada de la liberación de rehenes.

Habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos.

Dogu posee una maestría del Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, así como una maestría y una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Metodista del Sur de Texas.

La diplomática ha recibido varias distinciones, entre ellas dos Premios Presidenciales al Mérito, el Premio Barbara Watson a la Excelencia Consular y el Premio James Baker III al Subjefe de Misión Destacado.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
