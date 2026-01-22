Acusado de uno de los mayores robos de joyas en la historia de Estados Unidos se “autodeportó” para evadir el juicio

Los Ángeles - Las autoridades federales de inmigración permitieron a un acusado de un robo de joyas de $100 millones, considerado el mayor de la historia de Estados Unidos, deportarse a Sudamérica en diciembre, una medida que sorprendió y molestó a los fiscales que planeaban juzgar el caso y enviarlo a prisión.

Jeson Nelon Presilla Flores fue una de las siete personas acusadas el año pasado de acechar a un camión blindado hasta un área de descanso de una autopista rural al norte de Los Ángeles y robar millones en diamantes, esmeraldas, oro, rubíes y relojes de diseño en 2022.

Flores se enfrentaba a una pena de hasta 15 años de prisión federal si era declarado culpable de los cargos de conspiración para cometer robo de envíos interestatales y al extranjero y robo de envíos interestatales y al extranjero. Se declaró inocente de los cargos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a Flores a finales de diciembre después de que solicitara la salida voluntaria, según informó la fiscalía en los documentos presentados ante el tribunal.

El ICE no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.

El abogado de Flores, John D. Robertson, solicitó la desestimación de la acusación contra su cliente, pidiendo que se retiraran definitivamente los cargos y se cerrara el caso.

Los fiscales federales se oponen a la moción y dicen que todavía esperan llevar a Flores a juicio, pidiendo que se retiren los cargos “sin perjuicio” para mantener la puerta abierta a un proceso penal en el futuro.

A pesar de que Flores era residente legal permanente y estaba en libertad bajo fianza, fue puesto bajo custodia del ICE en septiembre, según los documentos presentados ante el tribunal por sus abogados defensores. Los fiscales federales dicen que no sabían que Flores tenía una orden de retención de inmigración.

Esto constituyó una violación de sus derechos procesales penales y justifica que se desestime su caso, dijo Robertson en su moción.

Flores optó por la deportación a Chile durante una vista de inmigración celebrada el 16 de diciembre, según documentos judiciales. El juez denegó su solicitud de salida voluntaria pero dictó una orden definitiva de expulsión, y fue enviado a Ecuador.

“Se supone que los fiscales deben permitir que el proceso civil de inmigración se desarrolle de forma independiente mientras los cargos penales están pendientes”, escribieron los fiscales federales en su moción oponiéndose a la desestimación del caso. “Eso es exactamente lo que hicieron en este caso - involuntariamente en beneficio del acusado en el sentido de que ahora evitará el juicio, y cualquier posible condena y sentencia, a menos que y hasta que regrese a los Estados Unidos”.

Lo que le ocurrió a Flores es extremadamente inusual, especialmente en un caso de esta importancia, dijo la ex fiscal federal Laurie Levenson.

Normalmente, si un acusado tiene un procedimiento de inmigración en su contra -lo que es habitual-, los funcionarios de inmigración informarán a los fiscales de lo que está ocurriendo. En casos leves, el acusado puede optar por la autodeportación en lugar de ser procesado.

“No entiendo cómo pudieron deportarlo sin que los fiscales participaran en la conversación”, dijo Levenson. “La mano izquierda no sabía lo que hacía la derecha”.

Los joyeros a los que robaron también exigen respuestas.

“Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin veredicto y sin cierre”, declaró a Los Angeles Times Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras.

El infame robo de joyas se produjo en julio de 2022, después de que los sospechosos observaran el remolque de Brink’s que salía de una feria internacional de joyería cerca de San Francisco con docenas de bolsas de joyas, según la acusación. Mientras que las víctimas declararon pérdidas de más de 100 millones de dólares, Brink’s afirmó que los objetos robados tenían un valor inferior a 10 millones de dólares.