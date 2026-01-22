Polémica en Estados Unidos: agentes de ICE detienen a niño de 5 años en Minnesota

Un niño de 5 años que llegaba a casa de preescolar en Minnesota fue llevado por agentes federales junto con su padre a un centro de detención en Texas, dijeron funcionarios escolares y el abogado de la familia, convirtiéndolo en el último niño atrapado en la oleada de aplicación de la ley de inmigración que ha irritado a las Ciudades Gemelas en las últimas semanas.

Los agentes federales cogieron a Liam Conejo Ramos de un coche en marcha mientras estaba en la entrada de la casa de la familia el martes por la tarde, dijo la superintendente de las escuelas públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, durante una conferencia de prensa el miércoles. Los agentes le dijeron entonces que llamara a la puerta de su casa de los suburbios de Minneapolis para ver si había otras personas dentro, “esencialmente utilizando a un niño de 5 años como cebo”, dijo.

Stenvik dijo que la familia tiene un caso de asilo activo y no se le ha ordenado abandonar el país.

“¿Por qué detener a un niño de 5 años?”, preguntó. “No puede decirme que este niño va a ser clasificado como delincuente violento”.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que “el ICE NO tenía como objetivo a un niño”.

Dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaba llevando a cabo una operación para detener al padre del niño, Adrian Alexander Conejo Arias, que McLaughlin dijo que es de Ecuador y en los Estados Unidos ilegalmente. Huyó a pie sin el niño, dijo.

“Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes del ICE permaneció con él mientras los demás agentes detenían a Conejo Arias”, dijo McLaughlin, quien añadió que los padres tienen la opción de ser trasladados con sus hijos o de que éstos sean entregados a una persona de su elección.

Stenvik dijo que otro adulto que vive en la casa estaba fuera cuando se llevaron al padre y al hijo, pero los agentes no dejaron a Liam con esa persona. DHS no respondió inmediatamente a un correo electrónico el jueves preguntando si Conejo Arias había pedido mantener a su hijo con él.

Liam y su padre estaban recluidos en una celda familiar en Texas, según declaró Marc Prokosch, abogado de la familia, durante la rueda de prensa.

“Cada paso de su proceso de inmigración ha sido hacer lo que se les ha pedido”, dijo Prokosch sobre la solicitud de asilo de la familia. “Así que esto es simplemente una crueldad”.

Minnesota se ha convertido en uno de los principales focos de las redadas de inmigración de las agencias dirigidas por el DHS. Greg Bovino, funcionario de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos que ha sido el rostro de las medidas enérgicas en Minneapolis y otras ciudades, dijo que 3,000 “de algunos de los delincuentes más peligrosos” han sido detenidos en Minnesota en las últimas seis semanas.

Julia Decker, directora de políticas del Immigrant Law Center de Minnesota, dijo que los defensores no tienen forma de saber si las cifras de arrestos y las descripciones de las personas detenidas que hace el gobierno son exactas.

Liam es el cuarto estudiante de las escuelas públicas de Columbia Heights que ha sido detenido por el ICE en las últimas semanas, dijo Stenvik. Un estudiante de 17 años fue detenido el martes cuando se dirigía a la escuela, y un niño de 10 años y otro de 17 años también han sido detenidos, dijo.

El distrito está formado por cinco escuelas y unos 3.400 alumnos de preescolar a 12º curso, según su página web. La mayoría de los alumnos proceden de familias inmigrantes, según Stenvik.

Dice que han notado un descenso de la asistencia en las dos últimas semanas, incluido un día en el que un tercio de sus alumnos no asistieron a clase.

Ella Sullivan, la profesora de Liam, lo describió como “amable y cariñoso”.