Monitoreo diario: 10 embalses bajan y siete registran aumentos

Diez de los 19 embalses que monitorea diariamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron disminuciones en sus niveles este martes, mientras otros siete aumentaron y dos se mantuvieron sin cambios.

Entre los cuerpos de agua que continúan perdiendo nivel figura Carraízo, en Trujillo Alto, que disminuyó dos centímetros durante las últimas 24 horas y se ubicó en 37.32 metros. El embalse permanece bajo “ajustes operacionales” y se encuentra a solo 32 centímetros de alcanzar los 37.00 metros, nivel en el que entraría en la fase de “control”.

También bajo “ajustes operacionales” permanece Cidra, aunque este martes no experimentó cambios y continuó en 400.10 metros.

Por su parte, La Plata perdió otros cinco centímetros y se situó en 45.23 metros. El embalse permanece bajo el nivel de “observación” y se acerca al umbral de 44.90 metros, en el que entraría en “ajustes operacionales”.

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Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 25 de agosto de 2026. (AAA)

Otros embalses bajo “observación” que registraron descensos fueron Río Blanco, en Naguabo, que perdió un centímetro hasta 24.62 metros; Fajardo, que también bajó un centímetro y quedó en 46.66 metros; y Guayabal, en Juana Díaz, que disminuyó dos centímetros hasta 102.48 metros.

Entre los demás cuerpos de agua que reportaron bajas estuvieron Toa Vaca, con dos centímetros menos y un nivel de 147.22 metros; Carite, que cayó dos centímetros hasta 541.76 metros; y Patillas, que perdió un centímetro y se ubicó en 63.44 metros.

La mayor reducción del día ocurrió en Lucchetti, en Yauco, que bajó ocho centímetros hasta 171.38 metros. Cerrillos, en Ponce, completó el grupo de embalses en descenso, con una pérdida de un centímetro para situarse en 167.49 metros.

1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada 1 / 10 Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. Suministrada Compartir

En contraste, siete embalses registraron aumentos. Dos Bocas, en Arecibo, presentó la mayor subida, con nueve centímetros, hasta alcanzar 88.65 metros. Le siguieron Garzas, en Adjuntas, y Caonillas, en Utuado, con incrementos de siete centímetros, para niveles de 736.07 y 251.22 metros, respectivamente.

Asimismo, Guayo, en Lares, y Loco, en Yauco, aumentaron seis centímetros, hasta 442.35 y 69.98 metros, respectivamente. Guajataca subió dos centímetros y quedó en 195.95 metros, mientras Guineo, en Orocovis, ganó un centímetro hasta 901.43 metros.

Además de Cidra, Matrullas, en Orocovis, fue el único otro embalse que no registró variaciones, al permanecer en 733.12 metros.