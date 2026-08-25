“Aparenta ser intencional”: investigan incendio de un “food truck” en Aibonito
Poco antes, también se había reportado un auto quemado en otro sector del mismo municipio
25 de agosto de 2026 - 7:08 AM
25 de agosto de 2026 - 7:08 AM
Los investigadores no descartan que haya mano criminal detrás del incendio de un camión de comida esta madrugada, en Aibonito.
En comunicado de prensa, la Policía informó que se reportaron dos fuegos, con poco tiempo entre ambos, en el mismo municipio.
El primer caso fue registrado a eso de la 1:14 a.m., tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un vehículo en llamas en la carretera PR-718, en el barrio Pasto.
Según el querellante, un familiar le avisó que su vehículo Ford F-150 Super Duty del 2005, que había dejado estacionado en un solar yermo frente a la residencia, se encontraba en llamas.
Bomberos estatales de Aibonito extinguieron las llamas. Al momento, se desconocía si habría sido intencional con el uso de algún tipo de acelerante.
De acuerdo con la Policía, más tarde, a eso de las 3:30 a.m., “se recibió otra llamada al Distrito informando de incendio en un camión de comida que ubica frente a la Cooperativa BoniCoop, área del pueblo de Aibonito, el cual aparenta ser intencional”.
“Se le dio conocimiento al sargento Luis Ortiz de la División de Servicios Técnicos del CIC de Aibonito y el sargento Rosario de la División de Explosivos del área de Caguas”, apuntó el informe policiaco.
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