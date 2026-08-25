Encuentran el cuerpo baleado de un hombre en Ponce

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la noche de ayer, lunes, en un residencial de Ponce, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo fue reportado a eso de las 7:08 p.m., frente a los edificios 36 y 20 del residencial Dr. Pila.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual no ha sido identificado”, indicó el informe policiaco.