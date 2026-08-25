Donald Trump considera cambiarle el nombre al lago Ontario: ¿cómo lo llamaría?

Washington - El presidente Donald Trump afirmó el martes que está considerando cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”, mientras se intensifica la guerra comercial entre Washington y Canadá.

Un cambio así recordaría la medida unilateral tomada por el presidente republicano el año pasado, cuando mediante una orden ejecutiva rebautizó el golfo de México como el golfo de América.

Estados Unidos y Canadá están enfrascados en una disputa comercial, y se espera que Canadá anuncie el martes medidas de represalia en respuesta a las decretadas por la Casa Blanca, que durante el fin de semana impuso aranceles del 50% a productos canadienses valorados en 20,000 millones de dólares después del fracaso de sus conversaciones.

“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante”, dijo Trump el martes en redes sociales.

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Ontario es la provincia más poblada de Canadá y alberga la industria automotriz del país.

La retórica entre los dos países se está recrudeciendo: Trump dijo el lunes a los líderes canadienses que “se alineen” o enfrenten consecuencias “MUCHO PEORES” que los aranceles existentes; el primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó a Washington de intentar subordinar a Canadá.

Trump también amenazó con nuevos aranceles del 50% a los vehículos canadienses, autopartes y acero, mientras Carney dijo que las demandas comerciales de Estados Unidos mostraban que Washington quería “destruir nuestras principales industrias”, incluidas la automotriz, la del acero y la del aluminio.

Canadá y Estados Unidos comparten una de las mayores relaciones comerciales del mundo, con cadenas de suministro profundamente integradas en autos, energía, agricultura y manufacturas, lo que hace que una pelea comercial prolongada sea potencialmente costosa para empresas y trabajadores en ambos lados de la frontera.

Las empresas y los consumidores están atrapados en medio, enfrentando incertidumbre sobre cuánto podrían aumentar los precios.

1 / 12 | Las guerras de aranceles más sonadas de la historia . Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) - Archivo 1 / 12 Las guerras de aranceles más sonadas de la historia Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) Archivo Compartir

Michael Howard II, propietario de un negocio de muebles en Warren, Michigan, a las afueras de Detroit, dijo que los aranceles obstaculizarán “nuestra capacidad de poner comida en la mesa para nuestra familia, pero también impacta nuestra capacidad de retribuir a nuestra comunidad”.

Howard y su esposa abrieron su negocio hace una década. Fabrican y venden todo tipo de productos, desde mesas de comedor hasta estanterías.

“Decir que no necesitamos a Canadá es simplemente engañoso”, dijo. “Es deshonesto. Y, sencillamente, no es cierto en absoluto. Necesitamos a nuestro vecino, pero ellos también nos necesitan”.

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Se espera también que el ministro canadiense de Finanzas, François-Philippe Champagne, y otros tres miembros del gobierno compartan el martes por la mañana detalles de las medidas de apoyo a los trabajadores afectados por los aranceles. Carney dijo el lunes que Canadá podría tener que dejar de igual los aranceles estadounidenses dólar por dólar y, en su lugar, usar represalias más concretas destinadas a proteger a los trabajadores y empresas canadienses.

“Una actitud en la mesa de negociación de que Canadá es una subsidiaria de Estados Unidos (es) algo que no vamos a aceptar”, dijo Carney.

Carney fue aún más contundente en francés.

“Nos dimos cuenta durante las negociaciones que los estadounidenses quieren destruir nuestras principales industrias, incluidas las de autos, acero y aluminio”, manifestó Carney. “Esa fue una de las principales razones por las que dijimos que no. Era un mal acuerdo”.

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