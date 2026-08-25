Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de agosto de 2026
93°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tensión en Mexicali: Estados Unidos emite alerta por “posible amenaza” y suspende actividades

El Consulado hizo un llamado a los ciudadanos a evitar edificios gubernamentales

25 de agosto de 2026 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans. (Judi Bottoni)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos - El Gobierno de Estados Unidos suspendió este martes sus actividades y los viajes de su personal a la ciudad de Mexicali, estado de Baja California (norte de México), y emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante información sobre una “posible amenaza”, sin especificar cuál.

RELACIONADAS

“Debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno de los Estados Unidos en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto. Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta posible amenaza”, señala la alerta.

Aunque el mensaje no precisa en qué consiste la amenaza, el gobierno estadounidense llamó a sus ciudadanos a evitar los edificios gubernamentales en Mexicali.

También recomendó buscar refugio en caso de un incidente, seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas y mantenerse atentos a los medios locales.

La alerta fue difundida a través del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, dirigida a ciudadanos estadounidenses.

En respuesta, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que se reforzaron los operativos de seguridad en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses”, apuntó la gobernadora en un mensaje en X.

Del Pilar también llamó a reportar cualquier emergencia al 911 o interponer una denuncia anónima al 089.

La decisión de suspender actividades y viajes del personal estadounidense en Mexicali se suma a una serie de alertas más amplias emitidas por Washington para México en el último año.

En agosto de 2025, el Departamento de Estado pidió no viajar a seis estados y recomendó reconsiderar o extremar precauciones en gran parte del país por riesgos como homicidios, secuestros, robos y extorsiones.

En febrero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México también urgió a sus ciudadanos a resguardarse en Jalisco y en otras zonas del país por la violencia, los bloqueos y las operaciones de seguridad en curso tras la muerte en un operativo federal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tags
Breaking NewsEstados UnidosCaliforniaMéxicoAmenazas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 25 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: