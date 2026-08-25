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Llega la pieza para reparar la avería en embalse La Plata

La AAA dice que busca restablecer la capacidad de bombeo “lo antes posible”

25 de agosto de 2026 - 8:30 AM

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Así lucen las piezas que habrían llegado desde Ohio. (AAA)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) confirmó este martes que recibió la pieza requerida para reparar la avería en el embalse La Plata que mantiene a unos 20,000 abonados sin servicio de agua.

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“En la mañana de hoy llegó al taller el componente necesario para reparar la bomba de la represa La Plata. Personal técnico se encuentra trabajando en el ensamblado y pruebas correspondientes”, indicó la corporación pública en sus redes sociales.

“Nuestro compromiso es trabajar ininterrumpidamente durante la tarde y noche de hoy para restablecer la capacidad total de bombeo lo antes posible de la Represa La Plata cuanto antes”, puntualizó en una publicación que incluye imágenes de la pieza.

Así lucen las piezas que habrían llegado desde Ohio.
Así lucen las piezas que habrían llegado desde Ohio. (AAA)

Más temprano, el ingeniero Carlos Pesquera indicó que ya estaría de camino hacia Puerto Rico -desde Ohio- la pieza requerida para reparar la avería.

Pesquera, designado por la gobernadora Jenniffer González como coordinador especial para la Estabilidad del Agua Potable, informó que la pieza tiene un costo de $50,000.

Cuando le preguntaron, en entrevista con Radio Isla 1320 AM, si la pieza “ya viene de camino”, Pesquera contestó que “es correcto”.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

“Sé que llega hoy, o sea, que salió la pieza de Ohio. Y aquí la clave es que la reciba la empresa, de mucha experiencia en Puerto Rico, Cortés Industrial, que la va a utilizar para reparar el componente que está averiado en esa bomba”, sostuvo.

Agregó que “ellos reciben esta pieza hoy. Esperamos que sea al mediodía y comienzan a reparar el módulo en el taller. Tan pronto culminen, lo llevan a La Plata y lo sustituyen en la bomba que está averiada”.

“Es la parte electrónica. No es algo grande o pesado. Es algo que controla la operación de la bomba”, abundó.

“Ahora lo importante no es el costo, sino que llegue hoy, la puedan instalar y sea exitosa para que llegue el agua”, expresó Pesquera, quien fue secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Mientras, indicó que la AAA también está en proceso de adquirir tres máquinas de bombeo adicionales para La Plata.

Según dijo, ese embalse actualmente tiene cuatro máquinas en seis puntos de extracción, de los cuales se están usando cuatro, pero que se redujo a tres por la avería.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

“Sí puedo decir que se está haciendo un proceso de adquisición tres bombas adicionales para que estén de spare. Ese proceso lo lleva la AAA y teniendo algunos issues en el proceso de compra. Es la voluntad de la gobernadora”, por lo que recibieron autorización “para proceder con la compra”, dijo Pesquera.

“La idea es que tengamos otras disponibles para que entren en servicio cuando sea necesario”, afirmó.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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