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Pensilvania reporta las primeras dos muertes por sarampión en Estados Unidos este año

Según funcionarios de salud, las personas no estaban vacunadas

25 de agosto de 2026 - 1:52 PM

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Estados Unidos atraviesa su peor año de sarampión desde 1991 (Mary Conlon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos residentes de Pensilvania que no estaban vacunados murieron a causa del sarampión, informaron el martes funcionarios de salud estatales. Se trata de las primeras muertes relacionadas con la enfermedad registradas en Estados Unidos este año.

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Las autoridades no revelaron detalles sobre las personas fallecidas, aparte de que residían en el condado de Lancaster, al oeste de Filadelfia.

“Mis más profundas condolencias están con los seres queridos que enfrentan esta pérdida inimaginable”, expresó la secretaria de Salud estatal, la doctora Debra Bogen. “Debido a que el sarampión estuvo prácticamente eliminado en el estado durante más de tres décadas, las personas no están familiarizadas con esta enfermedad y no comprenden completamente la gravedad que puede alcanzar”.

Estados Unidos atraviesa su peor año de sarampión desde 1991. A principios de este verano, el país superó el récord de casos registrado en 2025, con 2,777 contagios hasta el jueves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). En 2025 se contabilizaron 2,289 casos, el peor año para el sarampión en más de tres décadas. Tres personas murieron el año pasado.

En noviembre, funcionarios internacionales de salud se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión.

Estados Unidos eliminó la transmisión local del sarampión en 2000 gracias al mantenimiento de altas tasas de vacunación. Sin embargo, estas han disminuido en los últimos años y se encuentran por debajo del 95% de cobertura necesaria para prevenir brotes.

Las tasas generales de vacunación entre niños de kindergarten en Estados Unidos disminuyeron ligeramente el año pasado, mientras que la proporción de menores con exenciones de vacunación alcanzó un máximo histórico, según datos federales publicados la semana pasada.

El condado de Lancaster es conocido como el corazón de la comunidad amish de Pensilvania, un grupo religioso que en ocasiones muestra resistencia a algunas intervenciones médicas modernas, como las vacunas. Cerca del 88% de los estudiantes de kindergarten del condado estaban al día con sus vacunas contra el sarampión durante el pasado año escolar, según datos estatales.

Pensilvania ha registrado casi 400 casos de sarampión en lo que va de año, informaron funcionarios estatales.

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Breaking NewsPensilvaniaSarampiónEstados UnidosCentros de Control y Prevención de Enfermedades
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