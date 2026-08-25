Hallan un hombre muerto “en posición agachada” en San Sebastián
El caso fue referido a la División de Homicidios de la región de Aguadilla
25 de agosto de 2026 - 3:04 PM
25 de agosto de 2026 - 3:04 PM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de hoy, martes, en San Sebastián.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 2:10 p.m., en el residencial Andrés Mendez Liciaga.
“La Policía localizó el cuerpo de un hombre en posición agachada por el edificio 7, en la parte posterior de ese complejo de vivienda”, indicó el informe policíaco, que, aunque dice que fue asesinado, no ofreció detalles sobre las señales de violencia que presentaba el cuerpo.
El sargento Juan Lasalle Pellot llegó a la escena, que era custodiada, mientras que el caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Aguadilla.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, lo que representa la misma cantidad de casos registrados a la misma fecha en el 2025.
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