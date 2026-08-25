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Secretario de Salud descarta deudas con Menonita y anuncia más servicios para CDT en Culebra

Según Víctor Ramos, el nuevo operador de la instalación se anunciará el 1 de septiembre

25 de agosto de 2026 - 2:35 PM

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Víctor Ramos, secretario de Salud. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario de Salud, Víctor Ramos, rechazó este martes que la agencia adeude dinero al Sistema de Salud Menonita por la administración del laboratorio y la farmacia del centro de diagnóstico y tratamiento (CDT) de Culebra.

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Sostuvo, en cambio, que Menonita buscaba “casi duplicar” el pago que Salud le hace por sus servicios y, por eso, buscaron un nuevo operador para el CDT, que será anunciado el 1 de septiembre.

“El asunto que está ocurriendo allí no es de atrasos en pagos a Menonita. Nosotros le hemos pagado a Menonita este año, que es que yo he estado en Salud, todo lo que corresponde. Ellos querían casi duplicar lo que se le estaba pagando por dar el mismo servicio. Nosotros no aceptamos eso”, dijo Ramos, a preguntas de la prensa, durante la conferencia bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Vamos a contratar un nuevo proveedor, que va a dar esos y más servicios al pueblo de Culebra. Vamos a estar allí, el 1 de septiembre, inaugurando los nuevos servicios y el nuevo proveedor, que no solo va a dar los servicios actuales que tienen los culebrenses, que tienen médico general, que tienen laboratorio…”, agregó.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción del Sistema de Salud Menonita.

Ramos no precisó quién será la nueva entidad a contratar, pero destacó que los culebrenses tendrán “especialistas que no habían ido nunca a dar servicio”.

Menonita no operaba la sala de emergencias del CDT, que está a cargo de la División de Medicina y Campo del Departamento de Salud. Tenía, en cambio, las licencias del laboratorio y la farmacia, que ahora pasarán a Salud, dijo el secretario.

“Medicina y Campo de Salud corre, ahora mismo, Culebra, Vieques, Loíza y Adjuntas. Hubo unos RFP (solicitudes de propuestas). Adjuntas lo va a correr ahora el Hospital Castañer. Estamos en negociación del (hospital) de Vieques. Por eso, no podemos decir si va a haber un proveedor nuevo o no en Vieques. En Culebra y en Loíza, nadie licitó, así que Medicina y Campo de Salud va a seguir corriendo la sala de emergencias en los CDT”, explicó el secretario sobre la búsqueda de nuevos operadores para CDT en varios pueblos.

Sin embargo, no explicó por qué fue necesaria la nueva subasta, en vez de renovar contratos.

Los residentes en Culebra han manifestado su preocupación e incertidumbre luego de conocer de la salida del Menonita y han comenzado a recoger firmas en apoyo al hospital.

Previamente, el alcalde de Culebra, Edilberto Romero, ha manifestado que el cambio de administrador en el CDT se produce porque Salud no renovó el contrato con Menonita y, en cambio, publicó una subasta para buscar una nueva empresa. Menonita termina funciones en el CDT este próximo 31 de agosto.

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CulebraCDTVíctor RamosHospital MenonitaDepartamento de Salud
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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