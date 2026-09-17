¿Lo has visto? Buscan a hombre por causar daños a 16 plantas ornamentales en Corozal

La Policía informó que busca a un hombre imputado en ausencia por supuestamente ocasionarle daños a 16 plantas ornamentales pertenecientes al municipio de Corozal, en la carretera PR-159, intersección con la carretera PR-142.

El sujeto, identificado como Javier Rivera Serrano, de 43 años y residente de Corozal, enfrenta cargos por daños agravados, conforme al Código Penal de Puerto Rico.

Según la investigación policial, en la noche del 14 de septiembre de 2026, Rivera Serrano utilizó una guagua Ford Expedition, color vino, del año 2004, para ocasionarle daños a 16 plantas ornamentales pertenecientes al ayuntamiento.

Los daños a la propiedad fueron estimados en $7,079.20.

El caso fue investigado por la agente Idaliz Rosado Santiago y la fiscal Natalia Santiago Naranjo, quien instruyó la radicación del cargo criminal.

La prueba fue presentada en ausencia ante la jueza Aída E. Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000.

PUBLICIDAD

Tras no ser localizado por las autoridades, la jueza expidió una orden de arresto contra el individuo.