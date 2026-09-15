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Policía busca a sospechoso de asesinato ocurrido en Río Piedras

Un juez del Tribunal de San Juan emitió una orden de arresto contra Kenneth Zavala Esquilín, de 22 años

15 de septiembre de 2026 - 4:37 PM

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Kenneth Zavala Esquilín, de 22 años y residente de San Juan, fue imputado en ausencia por asesinato en primer grado. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía busca a un sujeto imputado en ausencia por cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por un crimen ocurrido en agosto pasado, en Río Piedras.

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El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en ausencia contra Kenneth Zavala Esquilín, de 22 años y residente de San Juan, por el asesinato de Melvin Joel Algarín Nieves, de 28 años y residente de Cataño, el pasado 22 de agosto a las 12:15 de la madrugada.

La fiscal Barbara Pérez Santos sometió los cargos por asesinato en primer grado, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y por disparar o apuntar armas de fuego.

Rivera Miranda expidió una orden para el arresto del imputado con una fianza de $3 millones.

Según la investigación realizada por el agente Rafael Pérez Castrodad, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Zavala Esquilín “ejecutó el asesinato a balazos de Algarín Nieves en la calle Del Parque intersección calle Padre Capuchino, en el centro urbano de Río Piedras.

Las autoridades instan a la ciudadanía, de tener información que ayude al arresto de Zavala Esquilín, a comunicarse a la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o llamando directamente a los agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan al 787-793-1234, extensiones 2200, 2201 y 2217.

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Breaking NewsAsesinatosRío PiedrasTribunal de San JuanPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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