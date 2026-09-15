Policía busca a sospechoso de asesinato ocurrido en Río Piedras

La Policía busca a un sujeto imputado en ausencia por cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por un crimen ocurrido en agosto pasado, en Río Piedras.

El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en ausencia contra Kenneth Zavala Esquilín, de 22 años y residente de San Juan, por el asesinato de Melvin Joel Algarín Nieves, de 28 años y residente de Cataño, el pasado 22 de agosto a las 12:15 de la madrugada.

La fiscal Barbara Pérez Santos sometió los cargos por asesinato en primer grado, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y por disparar o apuntar armas de fuego.

Rivera Miranda expidió una orden para el arresto del imputado con una fianza de $3 millones.

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Según la investigación realizada por el agente Rafael Pérez Castrodad, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Zavala Esquilín “ejecutó el asesinato a balazos de Algarín Nieves en la calle Del Parque intersección calle Padre Capuchino, en el centro urbano de Río Piedras.