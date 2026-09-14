Encuentran un hombre sin vida en un callejón en Río Piedras

La Policía investiga este lunes un asesinato reportado en la barriada Venezuela, en Río Piedras.

De acuerdo con la investigación preliminar, la muerte violenta fue reportada a eso de las 7:09 a.m. Una llamada alertó a la Uniformada del crimen, ocurrido en “un callejón ubicado en la calle Los Tanques”.

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre, quien al momento no ha sido identificado”, señaló la Policía, en declaraciones escritas.