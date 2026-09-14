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Encuentran un hombre sin vida en un callejón en Río Piedras

La Policía informó que el crimen se reportó en la barriada Venezuela

14 de septiembre de 2026 - 8:00 AM

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Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y la fiscal de turno están a cargo de la pesquisa. (Miguel Rodríguez López)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga este lunes un asesinato reportado en la barriada Venezuela, en Río Piedras.

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De acuerdo con la investigación preliminar, la muerte violenta fue reportada a eso de las 7:09 a.m. Una llamada alertó a la Uniformada del crimen, ocurrido en “un callejón ubicado en la calle Los Tanques”.

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre, quien al momento no ha sido identificado”, señaló la Policía, en declaraciones escritas.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y la fiscal de turno están a cargo de la pesquisa.

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Policía de Puerto RicoAsesinatosRío PiedrasSan JuanBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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