Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
14 de septiembre de 2026
85°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Monitoreo diario: el embalse La Plata reporta un aumento de 14 centímetros en 24 horas

En total, siete reservas de agua registraron alzas y nueve bajaron entre domingo y lunes

14 de septiembre de 2026 - 7:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El embalse La Plata se ubica en 44.40 metros y está bajo la categoría de “ajustes operacionales”; debe superar los 44.90 metros para entrar en el nivel de “observación”. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Los embalses Carraízo y La Plata, las principales reservas de agua que sirven a municipios de la zona metropolitana, reportaron aumentos en sus niveles en este lunes, de acuerdo con datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

RELACIONADAS

La Plata reportó el mayor aumento en los últimos días, al subir 14 centímetros (cm) entre el domingo y el lunes. De esta manera, el embalse se ubica en 44.40 metros y está bajo la categoría de “ajustes operacionales”; debe superar los 44.90 metros para entrar en el nivel de “observación”.

Por su parte, Carraízo reportó un aumento de dos centímetros y llegó a los 39.16 metros, por lo cual se mantiene bajo “observación”. Ante las mejorías que ha reportado este embalse, la corporación pública ha puesto en pausa el plan de racionamiento que se estableció a principios de agosto y aún no ha precisado si se activará nuevamente.

En total, siete de los 19 embalses monitoreados por la AAA reportaron aumentos en las últimas 24 horas, nueve registraron descensos y tres no experimentaron cambios.

Gráfica del nivel de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este lunes
Gráfica del nivel de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este lunes (AAA)

El embalse de Cidra se quedó igual, con 400.26 metros. Este podrían caer nuevamente en “ajustes operacionales” si baja de 400.23 metros.

También se quedaron igual los embalses de Carite, en Guayama, y Guineo, en Orocovis.

Además de Carraízo y La Plata, reportaron aumentos Matrullas, en Orocovis (1 cm); Garzas, en Adjuntas (5 cm); Guayo, en Lares (7 cm); Lucchetti, en Yauco (4 cm); y Caonillas, Utuado (4 cm).

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Mientras, hubo disminuciones en Toa Vaca, Villalba (2 cm); Río Blanco, Naguabo (3 cm); Fajardo (2 cm); Patillas (4 cm) y Guayabal, en Juana Días (4 cm). Bajaron las aguas, también, de Loco, en Yauco (39 cm); Dos Bocas, en Arecibo (21 cm) Guajataca, en Quebradillas (2 cm); y Cerrillos, en Ponce (4 cm).

Llegó antes de lo esperado la pieza que permitió reparar la bomba averiada en el embalse La Plata

Llegó antes de lo esperado la pieza que permitió reparar la bomba averiada en el embalse La Plata

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, aseguró que adquirieron equipo de resguardo que les ayudará a responder más rápido en situaciones similares en el futuro.

Tags
Embalse CarraízoEmbalse La PlataEmbalsesAAAagua potableBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 14 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: