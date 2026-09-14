Monitoreo diario: el embalse La Plata reporta un aumento de 14 centímetros en 24 horas
En total, siete reservas de agua registraron alzas y nueve bajaron entre domingo y lunes
14 de septiembre de 2026 - 7:43 AM
14 de septiembre de 2026 - 7:43 AM
Los embalses Carraízo y La Plata, las principales reservas de agua que sirven a municipios de la zona metropolitana, reportaron aumentos en sus niveles en este lunes, de acuerdo con datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La Plata reportó el mayor aumento en los últimos días, al subir 14 centímetros (cm) entre el domingo y el lunes. De esta manera, el embalse se ubica en 44.40 metros y está bajo la categoría de “ajustes operacionales”; debe superar los 44.90 metros para entrar en el nivel de “observación”.
Por su parte, Carraízo reportó un aumento de dos centímetros y llegó a los 39.16 metros, por lo cual se mantiene bajo “observación”. Ante las mejorías que ha reportado este embalse, la corporación pública ha puesto en pausa el plan de racionamiento que se estableció a principios de agosto y aún no ha precisado si se activará nuevamente.
En total, siete de los 19 embalses monitoreados por la AAA reportaron aumentos en las últimas 24 horas, nueve registraron descensos y tres no experimentaron cambios.
El embalse de Cidra se quedó igual, con 400.26 metros. Este podrían caer nuevamente en “ajustes operacionales” si baja de 400.23 metros.
También se quedaron igual los embalses de Carite, en Guayama, y Guineo, en Orocovis.
Además de Carraízo y La Plata, reportaron aumentos Matrullas, en Orocovis (1 cm); Garzas, en Adjuntas (5 cm); Guayo, en Lares (7 cm); Lucchetti, en Yauco (4 cm); y Caonillas, Utuado (4 cm).
Mientras, hubo disminuciones en Toa Vaca, Villalba (2 cm); Río Blanco, Naguabo (3 cm); Fajardo (2 cm); Patillas (4 cm) y Guayabal, en Juana Días (4 cm). Bajaron las aguas, también, de Loco, en Yauco (39 cm); Dos Bocas, en Arecibo (21 cm) Guajataca, en Quebradillas (2 cm); y Cerrillos, en Ponce (4 cm).
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: