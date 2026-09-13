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Monitoreo diario: La Plata registra leve aumento por segundo día consecutivo

El embalse Dos Bocas, que sirve al Superacueducto, bajó 45 centímetros

13 de septiembre de 2026 - 7:01 AM

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La Plata es el único embalse que permanece en el nivel de "ajustes operacionales". (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El embalse La Plata aumentó su nivel de reserva de agua por segundo día consecutivo este domingo, según los registros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Luego de detener la racha de varias semanas con reducciones en su nivel el sábado en la mañana, La Plata amaneció hoy con un aumento de un centímetro adicional, mientras que permanece en la categoría de “ajustes operacionales” con 44.26 metros.

Por su parte, el embalse Cidra, que había subido de “ajustes operacionales” a “observación” el viernes, se mantuvo en ese nivel pese a que observó este domingo una reducción de un centímetro para quedar con 400.26 metros.

Mientras, el embalse Carraízo también continúa en “observación” tras perder cinco centímetros, quedando con 39.14 metros.

Los registros de la AAA indican que 13 embalses registraron reducciones en sus reservas de agua.
Los registros de la AAA indican que 13 embalses registraron reducciones en sus reservas de agua. (Captura)

En “observación” también están Río Blanco y Fajardo, que perdieron dos centímetros y cinco centímetros (cm), respectivamente.

Por otro lado, en el nivel de “seguridad”, tuvieron reducciones en sus niveles los embalses de Carite (1 cm), Toa Vaca (1 cm), Patillas (10 cm), Guayabal (4 cm), Garzas (3 cm), Lucchetti (13 cm), Guajataca (2 cm) y Carrillos (5 cm), mientras que Dos Bocas, que sirve al Superacueducto, bajó 45 cm.

En cambio, el embalse Loco aumentó 41 cm. También subieron Caronillas (3 cm), Guayo (4 cm) y Matrullas (2 cm).

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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