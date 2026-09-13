Monitoreo diario: La Plata registra leve aumento por segundo día consecutivo
El embalse Dos Bocas, que sirve al Superacueducto, bajó 45 centímetros
13 de septiembre de 2026 - 7:01 AM
13 de septiembre de 2026 - 7:01 AM
El embalse La Plata aumentó su nivel de reserva de agua por segundo día consecutivo este domingo, según los registros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Luego de detener la racha de varias semanas con reducciones en su nivel el sábado en la mañana, La Plata amaneció hoy con un aumento de un centímetro adicional, mientras que permanece en la categoría de “ajustes operacionales” con 44.26 metros.
Por su parte, el embalse Cidra, que había subido de “ajustes operacionales” a “observación” el viernes, se mantuvo en ese nivel pese a que observó este domingo una reducción de un centímetro para quedar con 400.26 metros.
Mientras, el embalse Carraízo también continúa en “observación” tras perder cinco centímetros, quedando con 39.14 metros.
En “observación” también están Río Blanco y Fajardo, que perdieron dos centímetros y cinco centímetros (cm), respectivamente.
Por otro lado, en el nivel de “seguridad”, tuvieron reducciones en sus niveles los embalses de Carite (1 cm), Toa Vaca (1 cm), Patillas (10 cm), Guayabal (4 cm), Garzas (3 cm), Lucchetti (13 cm), Guajataca (2 cm) y Carrillos (5 cm), mientras que Dos Bocas, que sirve al Superacueducto, bajó 45 cm.
En cambio, el embalse Loco aumentó 41 cm. También subieron Caronillas (3 cm), Guayo (4 cm) y Matrullas (2 cm).
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