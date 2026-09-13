Ataques rusos dejan ocho muertos y docenas de heridos en Ucrania; Putin lanza advertencia a Europa

Kiev Ucrania— Los ataques rusos causaron la muerte de ocho civiles y dejaron decenas de heridos en Ucrania, según informaron las autoridades locales el sábado, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtiera de que el envío de tropas europeas al país equivaldría a un conflicto directo con el Kremlin.

Ucrania se enfrenta a una presión cada vez mayor debido a la intensificación de la campaña aérea de Rusia, que utiliza misiles balísticos y drones a reacción para perforar las defensas enemigas. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica ucraniana de cara al invierno, en una campaña que, según las autoridades, tiene como objetivo desmoralizar a la población civil.

Dos personas murieron y otra resultó herida cuando unos drones rusos impactaron durante la noche en una zona residencial de la ciudad ucraniana de Zaporizhia, según informó el sábado el responsable regional, Iván Fedorov.

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en los ataques contra Krivói Rog, según las autoridades locales.

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En el puerto de Odesa, en el mar Negro, y sus alrededores, 35 personas resultaron heridas en lo que el jefe de la región homónima, Oleh Kiper, calificó de “ataque masivo”. Entre los edificios dañados se encontraba un rascacielos residencial, cuyas plantas superiores quedaron completamente destruidas.

Un civil reacciona después de que una gasolinera fuera alcanzada por un dron ruso en Kiev, Ucrania, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) (Efrem Lukatsky)

Tres personas fallecieron el sábado cuando unos drones se estrellaron contra varios coches en Kramatorsk, en la región de Donetsk, parcialmente ocupada por Ucrania, y otras dos personas perdieron la vida en un ataque ruso contra una tienda de alimentación en la región de Zhitómir, según las autoridades locales.

Por otra parte, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron dos instalaciones de la industria química en Rusia, una en Samara y otra en Perm. Los gobernadores de las regiones no se han pronunciado al respecto, pero el medio de comunicación independiente ruso en línea Astra informó de ataques con drones contra plantas químicas en ambas regiones.

Putin advierte sobre envío de tropas europeas a Ucrania

En declaraciones a los periodistas durante la cumbre del BRICS celebrada el viernes en la India, Putin afirmó que, si los gobiernos europeos envían tropas a Ucrania, eso supondrá “una guerra con Rusia”.

“Ahora se habla de que están barajando la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Eso significa una guerra con Rusia”, añadió.

Algunos líderes europeos han manifestado su compromiso con una posible fuerza de mantenimiento de la paz, una perspectiva que Moscú ha calificado en repetidas ocasiones de inaceptable.

Putin también negó que Rusia represente ninguna amenaza para Europa y afirmó que “esa amenaza no existe y nunca ha existido”.

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“No amenazamos, ni tenemos intención de amenazar, a los países europeos”, afirmó.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó el jueves que dos incidentes ocurridos esta semana a lo largo de la frontera de Ucrania con su país y con Moldavia eran un anticipo de posibles provocaciones rusas cada vez más intensas en los pasos fronterizos de Ucrania con Europa.

Un policía fuma cerca de una gasolinera dañada tras un ataque con drones rusos en Kiev, Ucrania, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) (Efrem Lukatsky)

Tusk señaló que dos personas fallecieron cuando unos drones rusos impactaron en el paso fronterizo de Starokozache, entre Ucrania y Moldavia, la noche del martes, y añadió que una “amenaza directa” contra un paso fronterizo entre Polonia y Ucrania la noche del miércoles se evitó gracias a la cooperación entre Varsovia y Kiev.

Zelensky se ofrece a reunirse con Putin en el G20

Por su parte, Zelensky declaró en una entrevista con Deutsche Welle publicada el sábado que se reunirá con Putin si ambos son invitados a la cumbre del Grupo de los 20, que reúne a países ricos y en desarrollo y que se celebrará en diciembre en Miami.

El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, señaló el sábado que aún no se había debatido la posibilidad de que el presidente asistiera a la cumbre.

El Kremlin ya había señalado anteriormente que Zelensky puede viajar a Moscú si desea reunirse con Putin, una propuesta que Kiev ha rechazado.

“Si realmente quiere reunirse con Putin, Putin ya ha dicho que (Zelensky) podría volar a Moscú”, declaró el sábado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.