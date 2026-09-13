Donald Trump quiere que el Smithsonian instale estatuas y una exposición sobre George Washington

El presidente Donald Trump quiere que el Instituto Smithsonian instale una estatua colosal de George Washington frente al Museo Nacional de Historia de Estados Unidos y que organice una exposición especial en honor al primer presidente del país.

El viernes por la noche, Trump pidió en sus publicaciones en redes sociales que se organizara una exposición que comenzara de inmediato y se mantuviera hasta el 22 de febrero de 2032, fecha en la que se cumple el 300.º aniversario del nacimiento de Washington. Con motivo del Día de la Constitución, el 17 de septiembre, Trump solicitó que la institución instalara en la Sala de las Banderas del museo la estatua de Washington de 11 pies que se exhibió en la reciente carrera Freedom 250 de IndyCar.

También quiere que una estatua de Washington de más de 30 pies sustituya a la escultura actual, “Infinity”, del artista neoyorquino José de Rivera, encargada por el Gobierno federal e instalada en 1967.

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“Es, con diferencia, el héroe más importante de Estados Unidos. Sin él, nuestro país y nuestras libertades no existirían”, publicó Trump en Truth Social mientras volaba hacia su campo de golf en Irlanda.

Se quejó de que, en la actualidad, el museo no hace mención alguna al legendario cruce del río Delaware por parte de Washington durante la Guerra de la Independencia.

En lugar de un Centro de Historia Restaurativa —una iniciativa del museo, recientemente concluida, destinada a poner de relieve historias que han quedado excluidas del relato histórico nacional—, Trump afirmó que el museo debería contar con un “Centro de Héroes Estadounidenses”.

No se sabe si Trump tiene la facultad de ordenar al museo que lleve a cabo el cambio. El Smithsonian funciona al margen del poder ejecutivo y su gestión está supervisada por una Junta de Regentes de la que forman parte el vicepresidente JD Vance, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, un grupo bipartidista de legisladores y un grupo de ciudadanos.

Trump reveló en marzo su intención de introducir cambios en el Smithsonian mediante un decreto ejecutivo que tenía como objetivo la financiación de programas que promovían “narrativas divisivas” y una “ideología inapropiada”.

La Casa Blanca publicó este año un extenso informe en el que se quejaba repetidamente de que la institución no había hecho lo suficiente para destacar a Washington y a otros fundadores.

En julio, ordenó a su administración que colocara carteles frente al Museo de Historia de Estados Unidos para informar a los visitantes de que algunas de las exposiciones son inexactas, como parte de sus iniciativas para reformar la forma en que se cuenta la historia de Estados Unidos.

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Su principal dirigente, Lonnie Bunch, anunció esta semana que dejará el cargo a finales de año.