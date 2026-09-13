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Exfuncionario de la CIA sorprendido con $40 millones en oro alcanza acuerdo de culpabilidad

David J. Rush fue acusado en mayo de malversación de fondos públicos

13 de septiembre de 2026 - 8:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la declaración jurada del FBI se indica que el exagente había obtenido los lingotes de oro del Gobierno de Estados Unidos para gastos relacionados con el trabajo. (Carolyn Kaster)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Alexandria, Virginia— Un exfuncionario de la CIA en cuya vivienda se encontraron lingotes de oro por valor de $40 millones ha llegado a un acuerdo preliminar de declaración de culpabilidad tras ser acusado de robo por inflar de manera fraudulenta su salario, según los registros judiciales.

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El viernes, un juez federal amplió hasta el 8 de octubre el plazo para presentar formalmente una acusación contra el exfuncionario, David J. Rush, lo que da tiempo a los fiscales federales y a su abogado para ultimar el acuerdo y evitar un juicio público que, según las partes, podría implicar un importante litigio sobre material clasificado.

En una comparecencia conjunta ante el tribunal, celebrada el jueves por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia y el abogado de Rush, no se detallan los términos del acuerdo preliminar. La Fiscalía Federal se negó a hacer comentarios el sábado y, hasta el momento, el abogado de Rush no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Rush fue acusado en mayo de malversación de fondos públicos. Según la declaración jurada de un agente del FBI presentada ante el tribunal, se le acusó de afirmar de manera fraudulenta en sus hojas de asistencia que había disfrutado de 744 horas de permiso militar tras haber sido dado de baja con honores de la Marina en 2015, y de inflar su salario al afirmar falsamente que poseía títulos de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, y del Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

En ese mismo documento también se revela que los investigadores registraron la vivienda de Rush y se incautaron de unos 300 lingotes de oro valorados en más de $40 millones, además de unos $2 millones en moneda estadounidense y unos 35 relojes de lujo.

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En la declaración jurada del FBI se indica que Rush había obtenido los lingotes de oro del Gobierno de Estados Unidos para “gastos relacionados con el trabajo”. La abogada de Rush señaló que el cargo que se le imputa no guarda relación con los lingotes de oro, a los que calificó de “un detalle sensacionalista”.

Un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró en junio, durante una vista judicial, que Rush no debía tener los lingotes de oro en su casa.

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