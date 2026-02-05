La CIA pone fin a la publicación de su popular herramienta de referencia World Factbook

Washington- La popular herramienta de la Agencia Central de Inteligencia, CIA World Factbook, será cerrada tras más de 60 años, informó este miércoles la agencia.

El anuncio publicado en el sitio web de la CIA no ofrece ninguna razón para la decisión de poner fin al Factbook, pero sigue a una promesa del Director John Ratcliffe de poner fin a los programas que no promuevan las misiones fundamentales de la agencia.

Lanzado por primera vez en 1962 como manual de referencia impreso y clasificado para oficiales de inteligencia, el Factbook ofrecía una imagen detallada y pormenorizada de naciones extranjeras, sus economías, ejércitos, recursos y sociedades. El Factbook resultó tan útil que otras agencias federales empezaron a utilizarlo y, al cabo de una década, se puso a disposición del público una versión no clasificada.

Los agentes estuvieron trabajando clandestinamente en Venezuela desde agosto de 2025 (DENNIS BRACK)

Desde su puesta en línea en 1997, el Factbook se ha convertido rápidamente en un popular sitio de referencia para periodistas, aficionados a las curiosidades y redactores de ensayos universitarios, acumulando millones de visitas al año.