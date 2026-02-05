Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La CIA pone fin a la publicación de su popular herramienta de referencia World Factbook

Después de 60 años dejará de publicar el detallado manual de referencia sobre países extranjeros

5 de febrero de 2026 - 8:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El director de la CIA, John Ratcliffe, sentado en el centro, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de pie al fondo, escuchan durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- La popular herramienta de la Agencia Central de Inteligencia, CIA World Factbook, será cerrada tras más de 60 años, informó este miércoles la agencia.

El anuncio publicado en el sitio web de la CIA no ofrece ninguna razón para la decisión de poner fin al Factbook, pero sigue a una promesa del Director John Ratcliffe de poner fin a los programas que no promuevan las misiones fundamentales de la agencia.

Lanzado por primera vez en 1962 como manual de referencia impreso y clasificado para oficiales de inteligencia, el Factbook ofrecía una imagen detallada y pormenorizada de naciones extranjeras, sus economías, ejércitos, recursos y sociedades. El Factbook resultó tan útil que otras agencias federales empezaron a utilizarlo y, al cabo de una década, se puso a disposición del público una versión no clasificada.

Los agentes estuvieron trabajando clandestinamente en Venezuela desde agosto de 2025
Los agentes estuvieron trabajando clandestinamente en Venezuela desde agosto de 2025 (DENNIS BRACK)

Desde su puesta en línea en 1997, el Factbook se ha convertido rápidamente en un popular sitio de referencia para periodistas, aficionados a las curiosidades y redactores de ensayos universitarios, acumulando millones de visitas al año.

La Casa Blanca se ha movilizado para recortar personal en la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional a principios del segundo mandato de Trump, obligando a la agencia a hacer más con menos.

Tags
Breaking NewsCIADonald TrumpAgencia Central de Inteligencia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: