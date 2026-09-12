Con pocas opciones Arabia Saudí ante crecientes amenazas de Irán y sus aliados

Un avance fulgurante de los rebeldes hutíes amenaza una ruta marítima crucial del mar Rojo. Los ataques con drones, atribuidos a milicias iraquíes, han obligado a cerrar un importante oleoducto, e Irán sigue provocando trastornos en el estrecho de Ormuz.

Es un escenario de pesadilla para Arabia Saudí, y ha sembrado el nerviosismo en los mercados mundiales.

El aliado más importante de los saudíes, Estados Unidos, se ha mostrado impredecible y, en ocasiones, poco fiable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece reacio a ampliar una guerra en Oriente Medio que ya de por sí es impopular y se encuentra estancada en vísperas de las elecciones al Congreso. Para Irán, el avance de los rebeldes y el cierre del oleoducto aumentan la presión económica mundial, ya que su control sobre el estrecho de Ormuz se ha visto debilitado.

Michael Ratney, exembajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, afirmó que los últimos acontecimientos resultan «increíblemente frustrantes» para el reino.

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“A pesar de su antipatía hacia los iraníes, esta es una guerra que nunca pidieron y que les causaba gran inquietud. Y, una vez que comenzó, todos sus… peores temores empezaron a hacerse realidad".

El Gobierno saudí no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, un funcionario saudí, que no estaba autorizado a hacer declaraciones a los medios de comunicación y habló bajo condición de anonimato, afirmó que el reino se defendería y colaboraría con sus socios, entre ellos Estados Unidos, para garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo.

This image taken from undated video released by the Ansar Allah Media Office, the media arm of Yemen's Houthi rebels, on Wednesday, Sept. 9, 2026, shows a Houthi fighter firing a truck-mounted anti-aircraft gun during what the group said was an attack on Saudi-backed forces in eastern Jawf province, Yemen. (Ansar Allah Media Office via AP) (The Associated Press)

Se desvanecen esperanzas de un nuevo Oriente Medio

El príncipe heredero de Arabia Saudí y gobernante de facto, Mohammed bin Salman, lleva años intentando construir un Oriente Medio muy diferente, con profundos cambios sociales y económicos destinados a transformar el reino ultraconservador en un centro empresarial mundial dentro de una región más próspera e integrada.

Esos esfuerzos sufrieron importantes reveses tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó una guerra tras otra. Cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, este respondió con ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí y otros Estados del Golfo, y bloqueó de hecho el estrecho de Ormuz, paralizando sus exportaciones de petróleo y gas y sacudiendo la economía mundial.

Arabia Saudí logró evitar algunos de los peores efectos transportando su petróleo a través de la Península Arábiga hasta el mar Rojo, desde donde podía exportarse a Europa a través del oleoducto SUMED de Egipto y el canal de Suez, o a Asia por una ruta que atravesaba el estrecho de Bab el-Mandeb y se dirigía hacia el océano Índico.

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Sin embargo, en julio se reavivaron las tensiones con los hutíes, lo que llevó a los rebeldes a declarar un bloqueo del tráfico marítimo saudí y a reanudar los ataques a gran escala por primera vez en cuatro años.

En los últimos dos días, los hutíes han arrebatado la ciudad portuaria de Mokha y una isla del mar Rojo a las fuerzas del Gobierno yemení, respaldadas por Arabia Saudí, lo que refuerza la capacidad de los rebeldes para bloquear los envíos saudíes a través del estrecho de Bab el-Mandeb.

This image taken from undated video released by the Ansar Allah Media Office, the media arm of Yemen's Houthi rebels, on Wednesday, Sept. 9, 2026, shows a pickup truck burning following what the Houthis described as an attack on Saudi-backed forces in eastern Jawf province, Yemen. (Ansar Allah Media Office via AP) (The Associated Press)

El viernes, Arabia Saudí anunció que había cerrado el oleoducto que va desde los principales yacimientos petrolíferos del este hasta el mar Rojo, al oeste, debido a ataques con drones procedentes de Irak, donde Irán apoya a poderosas milicias. Las autoridades regionales han declarado recientemente a The Associated Press que los hutíes han ayudado a las milicias iraquíes a llevar a cabo dichos ataques.

Los ataques de los hutíes ya han provocado una caída en las exportaciones de petróleo saudí a Asia, que han pasado de unos 3.4 millones de barriles al día en junio a 128,000 en agosto, aunque este mes se han recuperado ligeramente hasta alcanzar los 700,000, según las cifras recopiladas por Kpler, una empresa especializada en el seguimiento del comercio mundial.

Saudíes con pocas opciones

Arabia Saudí luchó contra los hutíes durante años a partir de 2015, pero sus aliados lograron pocos avances sobre el terreno. Se calcula que el conflicto se cobró la vida de 150,000 personas y, en ocasiones, llevó a Yemen al borde de la hambruna antes del alto el fuego de 2022.

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“Arabia Saudí lleva varios años intentando dejar atrás el conflicto de Yemen y centrarse en la transformación económica y la estabilidad regional”, afirmó Neil Quilliam, experto en Oriente Medio de Chatham House.

“Los recientes avances de los hutíes aumentan la presión sobre Riad para que reaccione, pero todas las opciones disponibles conllevan costes importantes y resultados inciertos”.

Esta imagen, extraída de un vídeo sin fecha difundido el miércoles 9 de septiembre de 2026 por la Oficina de Prensa de Ansar Allah —el brazo mediático de los rebeldes hutíes de Yemen—, muestra el humo de una gran explosión tras lo que los hutíes describieron como un ataque contra las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en la provincia oriental de Jawf, en Yemen. (Oficina de Prensa de Ansar Allah a través de AP)

Los saudíes podrían intensificar su respuesta militar e intentar expulsar a los hutíes, pero eso prolongaría el conflicto y daría lugar a ataques aún más intensos de los hutíes contra las infraestructuras energéticas saudíes, según ha afirmado Sherwan Hindreen Ali, director de investigación sobre Oriente Medio de ACLED, un grupo de seguimiento de conflictos.

“El reino ya se ha enfrentado a esto en el pasado, pero el armamento de los hutíes es ahora más sofisticado que entonces, y es probable que los saudíes dispongan de menos misiles interceptores como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán”, afirmó.

Los saudíes también podrían buscar una solución diplomática, ya sea con los hutíes o con sus patrocinadores de Teherán.

Sin embargo, los hutíes han exigido el levantamiento del bloqueo liderado por Arabia Saudí, lo que les permitiría fortalecerse mucho más a largo plazo, e Irán tiene poco interés en estabilizar la región sin obtener concesiones importantes por parte de Estados Unidos.

Posibilidad de que ayuda de Estados Unidos nunca llegue

Durante décadas, Arabia Saudí y otros Estados del Golfo han contado con las garantías de seguridad de Estados Unidos. Estas se han visto mermadas bajo el mandato de Trump, quien no reaccionó durante su primer mandato cuando un ataque perpetrado en 2019 y reivindicado por los hutíes interrumpió temporalmente la mitad del suministro petrolero de Arabia Saudí.

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En febrero, Estados Unidos se unió a Israel para atacar a Irán sin consultar a sus aliados del Golfo y, desde entonces, ha tenido dificultades para defenderlos de los ataques iraníes.

Estados Unidos inició los ataques aéreos contra los hutíes en enero de 2024, bajo el Gobierno de Biden, y los ataques continuaron hasta enero de 2025. Trump lanzó una campaña aérea contra los rebeldes en marzo del año pasado, en respuesta a unos ataques previos contra el tráfico marítimo del mar Rojo relacionados con la guerra de Gaza.

Pero esta vez, las fuerzas estadounidenses se han desplegado masivamente en torno al estrecho de Ormuz, donde están bloqueando a Irán e intentando impedir los ataques contra el tráfico marítimo en la zona.

1 / 7 | 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. - Planet Labs PBC 1 / 7 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. Planet Labs PBC Compartir

Los combates han supuesto una carga evidente para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y han agotado las existencias de misiles interceptores de última generación.

La guerra también es muy impopular y ha minado el apoyo a Trump, después de que este prometiera mantener a Estados Unidos al margen de las guerras de Oriente Medio. Iniciar otra campaña militar en Yemen podría agravar las dificultades de sus compañeros republicanos en las reñidas contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado.

Trump afirmó el sábado que Irán estaba “probablemente” detrás del ataque al oleoducto saudí. Cuando se le preguntó por una reciente conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, dijo: “Es un buen amigo mío, y solo puedo decir que todo va a salir de maravilla”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre si tiene previsto intervenir en Yemen.

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Al referirse el jueves a la guerra con Irán, Trump descartó la idea de aumentar la presión militar, tal y como han sugerido algunos halcones estadounidenses. “Quizá no lo haga por las elecciones”, declaró en el programa “The Ingraham Angle” de Fox News.

Ratney, el exembajador de Estados Unidos, afirmó que sería difícil para los saudíes alcanzar sus objetivos sin un apoyo constante por parte de Estados Unidos, apoyo con el que habían contado en ocasiones anteriores mientras luchaban contra los hutíes.