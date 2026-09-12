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La visita de papa León XIV a Perú movilizará a 3.1 millones de personas

El Gobierno anunció que, con motivo de la visita del pontífice, impulsará “La Ruta de León”

12 de septiembre de 2026 - 3:47 PM

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En turistas internos, que desplazarán dentro de Perú a las ciudades por donde pasará el papa, se estima alrededor de 550,000 personas. (Luca Bruno)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La visita del papa León XIV a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, movilizará a más 3.1 millones de visitantes en todo el país, la mitad de ellas aproximadamente en la capital Lima, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno nacional.

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Así lo indicó a EFE el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quien anticipó que se prevé la llegada de unos 250,000 turistas internacionales a Perú con motivo de la estancia del pontífice en Perú, donde visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

En turistas internos, que desplazarán dentro de Perú a las ciudades por donde pasará el papa, se estima alrededor de 550,000 personas.

“La llegada del santo padre es un gran respaldo a la imagen de nuestro país. Perú va a estar en el ojo del mundo durante toda la visita. Este papa peruano visita su pueblo, que es un pueblo que tiene fe y le acompaña”, apuntó Valencia.

El Gobierno de Perú anunció que, con motivo de la visita del pontífice, impulsará ‘La Ruta de León’, el recorrido turístico promovido por el Ejecutivo para visitar aquellos lugares del país donde Robert Prevost pasó más de dos décadas antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

El papa, nacido en Chicago (Estados Unidos), concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad en 2015 y ejercer en él más de 20 años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.

Será también el sexto viaje internacional del papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.

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Breaking NewsPapa León XIVPerúEstados Unidos
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