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Posible sabotaje: tren se descarrila en Francia dejando 44 heridos

Llevaba 186 pasajeros de Rouen a Caen cuando descarriló el viernes por la noche en Cléon

12 de septiembre de 2026 - 3:22 PM

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El tren regional llevaba 186 pasajeros de Rouen a Caen cuando descarriló el viernes por la noche en Cléon, en el departamento de Seine-Maritime, en el noroeste de Francia. (AFP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París— Las autoridades francesas investigan si un sabotaje causó el descarrilamiento de un tren que dejó 44 heridos en Normandía, después de que se encontrara un trozo de riel en la vía, informó la policía a The Associated Press el sábado.

El tren regional llevaba 186 pasajeros de Rouen a Caen cuando descarriló el viernes por la noche en Cléon, en el departamento de Seine-Maritime, en el noroeste de Francia.

Entre los heridos había una mujer de 18 años, que fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Rouen, indicó la policía.

Una portavoz del departamento de comunicación de la Policía Nacional francesa, conocido como SICOP, señaló que el trozo de riel hallado en la vía estaba “probablemente” vinculado al descarrilamiento. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a dar su nombre públicamente, de acuerdo con la política del departamento.

Los investigadores trabajaban para determinar si las circunstancias fueron accidentales o si hubo un sabotaje, indicó el departamento. La fiscalía mantenía la cautela a la hora de sacar conclusiones, apuntó la policía.

Entre los heridos había una mujer de 18 años, que fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Rouen.
Entre los heridos había una mujer de 18 años, que fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Rouen. (AFP)

Entre los desastres ferroviarios previos en Francia figura un descarrilamiento en julio de 2013 que dejó siete fallecidos en Brétigny-sur-Orge, al sur de París.

En noviembre de 2015, un tren TGV de alta velocidad en pruebas se salió de la vía en Eckwersheim, cerca de Estrasburgo, y 11 personas perdieron la vida.

A principios de año, un choque en el que se vieron involucrados dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en el sur de España, dejó 46 muertos y más de 100 heridos, según el gobierno regional de Andalucía.

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Breaking NewsAccidentes de trenesFranciaHeridos
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