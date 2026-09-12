Roban prendas y diamantes valorados en $25,000 de una residencia en Luquillo
El escalamiento ocurrió en horas de la tarde del viernes en una vivienda de la urbanización Colinas
12 de septiembre de 2026 - 12:07 PM
12 de septiembre de 2026 - 12:07 PM
Prendas y diamantes valorados en $25,000 fueron hurtados de una residencia en la urbanización Colinas de Luquillo, en hechos reportados durante la tarde del viernes, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar , una persona logró entrar a la vivienda y, una vez en el interior, se apropió de las pertenencias.
Agentes del Distrito de Luquillo atendieron inicialmente la querella y luego refirieron el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, que continuará con la pesquisa.
La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con la investigación a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. También puede brindar información a través de las cuentas oficiales de la Uniformada en X, @PRPDNoticias, y Facebook.
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