Roban prendas y diamantes valorados en $25,000 de una residencia en Luquillo

Prendas y diamantes valorados en $25,000 fueron hurtados de una residencia en la urbanización Colinas de Luquillo, en hechos reportados durante la tarde del viernes, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar , una persona logró entrar a la vivienda y, una vez en el interior, se apropió de las pertenencias.

Agentes del Distrito de Luquillo atendieron inicialmente la querella y luego refirieron el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, que continuará con la pesquisa.