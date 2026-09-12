Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de septiembre de 2026
91°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sonia Valentín pide ayuda para recuperar bonsái robado: ofrecen recompensa económica

El bonsái, valorado en $8,000, fue hurtado de un restaurante en Condado

12 de septiembre de 2026 - 11:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
San Juan, Puerto Rico, 26 de octubre de 2023. TU SHOW, PH. Entrevista con anclas del nuevo programa mañanero de TeleOnce, Manuel Crespo y Maricarmen Ortiz, al igual que Sonia Valentín, Katherine Castro, Pepe Calderón y Johnny Lozada, llevada a cabo en los estudios de TeleOnce en Paseo Caribe. En la foto Sonia Valentín. FOTO POR: carlos.rivera@gfrmedia.com Carlos Rivera Giusti / GFR Media TeleOnce Manuel Crespo Maricarmen Ortiz Sonia Valentín Katherine Castro Pepe Calderón Johnny Lozada (Carlos Rivera Giusti)
Sonia Valentín. (Carlos Rivera Giusti)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La presentadora y productora de televisión Sonia Valentín solicitó la ayuda de la ciudadanía para recuperar un valioso bonsái perteneciente a su esposo, que fue robado durante la madrugada del miércoles del restaurante Godai by Sakana, en Condado.

RELACIONADAS

“¡Este árbol es de mi marido, por favor, ayúdanos a encontrarlo! Ayúdanos a recuperarlo. Se ofrece recompensa sin preguntas", compartió Valentín en sus redes sociales.

En la publicación, se especificó que “un bonsái no es un objeto decorativo más: son años de paciencia, dedicación diaria, respeto y cuidado. La madrugada de este pasado miércoles se llevaron nuestro bonsái del restaurante Godai by Sakana”. El establecimiento está ubicado en la avenida Ashford, en Condado.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, la querella establece que el bonsái, valorado en aproximadamente $8,000, se encontraba en el interior del mencionado establecimiento.

El bonsái es un ejemplar de Neea buxifolia (árbol de nia), reconocido por sus raíces expuestas y su diseño maduro, y es una pieza muy conocida dentro de la comunidad de aficionados al bonsái en Puerto Rico.

“Si tú lo tienes o sabes quién lo tiene: Solo queremos que regrese a su hogar sano y salvo. Estamos ofreciendo una recompensa económica sin preguntas, Puedes entregarlo directamente en Godai by Sakana (Ave. Ashford, Condado). O puedes llamar o enviar un mensaje confidencial al: 787-502-2450″, se indicó.

En la publicación en redes sociales, se especificó que ya existe una querella policial radicada.

“La comunidad de bonsaístas y aficionados en la isla es pequeña y este árbol tiene marcas y una estructura inconfundible. Tarde o temprano se sabrá su paradero; si alguien lo compra y decide ocultarlo sabiendo su origen, incurre en delito. Pedimos a todos nuestros clientes, amigos y a la comunidad de Santurce y Condado que nos ayuden regando la voz y compartiendo este post. Un ser vivo como este necesita cuidados especializados para no morir”, se puntualizó.

Este caso fue investigado inicialmente por el agente Villahermosa y referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, para que continúen con la pesquisa. Si usted tiene información que ayude a esclarecer el mismo, puede comunicarse también a la Línea Confidencial de la Policía al (787)-343-2020.

Tags
Breaking NewsSonia ValentínPolicía de Puerto RicoSeguridadSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 12 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: