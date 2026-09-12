Sonia Valentín pide ayuda para recuperar bonsái robado: ofrecen recompensa económica

La presentadora y productora de televisión Sonia Valentín solicitó la ayuda de la ciudadanía para recuperar un valioso bonsái perteneciente a su esposo, que fue robado durante la madrugada del miércoles del restaurante Godai by Sakana, en Condado.

“¡Este árbol es de mi marido, por favor, ayúdanos a encontrarlo! Ayúdanos a recuperarlo. Se ofrece recompensa sin preguntas", compartió Valentín en sus redes sociales.

En la publicación, se especificó que “un bonsái no es un objeto decorativo más: son años de paciencia, dedicación diaria, respeto y cuidado. La madrugada de este pasado miércoles se llevaron nuestro bonsái del restaurante Godai by Sakana”. El establecimiento está ubicado en la avenida Ashford, en Condado.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, la querella establece que el bonsái, valorado en aproximadamente $8,000, se encontraba en el interior del mencionado establecimiento.

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El bonsái es un ejemplar de Neea buxifolia (árbol de nia), reconocido por sus raíces expuestas y su diseño maduro, y es una pieza muy conocida dentro de la comunidad de aficionados al bonsái en Puerto Rico.

“Si tú lo tienes o sabes quién lo tiene: Solo queremos que regrese a su hogar sano y salvo. Estamos ofreciendo una recompensa económica sin preguntas, Puedes entregarlo directamente en Godai by Sakana (Ave. Ashford, Condado). O puedes llamar o enviar un mensaje confidencial al: 787-502-2450″, se indicó.

En la publicación en redes sociales, se especificó que ya existe una querella policial radicada.

“La comunidad de bonsaístas y aficionados en la isla es pequeña y este árbol tiene marcas y una estructura inconfundible. Tarde o temprano se sabrá su paradero; si alguien lo compra y decide ocultarlo sabiendo su origen, incurre en delito. Pedimos a todos nuestros clientes, amigos y a la comunidad de Santurce y Condado que nos ayuden regando la voz y compartiendo este post. Un ser vivo como este necesita cuidados especializados para no morir”, se puntualizó.