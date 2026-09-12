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Acusan a hombre por presuntamente dejar sin alimentos a su madre de 72 años en Camuy

David Méndez Soto enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada

12 de septiembre de 2026 - 11:00 AM

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El caso fue reportado en Camuy. (Suministrada .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 47 años enfrenta cargos por presuntamente maltratar a su madre, una mujer de 72 años, a quien habría insultado, amenazado y dejado sin alimentos en hechos ocurridos en Camuy.

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Según la investigación de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, los hechos supuestamente ocurrieron durante la mañana de ayer, viernes, 11 de septiembre, en el barrio Puertos.

El imputado, identificado como David Méndez Soto, residente de Camuy, presuntamente le profirió palabras soeces a su madre, la amenazó y la dejó sin alimentos, indica el informe policíaco.

El imputado fue identificado como David Méndez Soto, residente de Camuy.
El imputado fue identificado como David Méndez Soto, residente de Camuy. (suministrada)

Las autoridades presentaron un cargo por maltrato a persona de edad avanzada, bajo el Artículo 127-A del Código Penal.

El agente Ernesto Acuña Méndez, adscrito al Distrito de Camuy y bajo la supervisión del teniente Alexis González Morales, estuvo a cargo de la investigación y consultó el caso con el fiscal Ismael Ortiz, quien determinó radicar el cargo correspondiente.

La prueba fue presentada ante la jueza Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto contra Méndez Soto y le impuso una fianza de $100,000.

El hombre no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar, señalada para el 25 de septiembre.

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Breaking NewsTribunalesCamuyArrestosMaltrato de ancianosPolicía de Puerto RicoSeguridad
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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