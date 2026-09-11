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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra hombre que supuestamente asesinó a su madre en Aguada

Rubén Muñiz Valentín, de 46 años, enfrenta cargos por la muerte de Myriam Valentín Matos

11 de septiembre de 2026 - 6:59 PM

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Contra Vargas Faris pesaba una orden de arresto expedida por el juez Rafael Ramos Sáez, del Tribunal de Aguadilla, por cargos de asesinato en primer grado, tres tentativas de asesinato y tres violaciones a Ley de Armas con una fianza de $5 millones. (Archivo)
Rubén Muñiz Valentín, de 46 años, vivía en la residencia con la víctima, Myriam Valentín Matos, y con otro hermano.
Por

La jueza Melissa Soto Rivera, del Tribunal de Aguadilla encontró causa para arresto contra Rubén Muñiz Valentín, de 46 años, por la muerte de su madre, Myriam Valentín Matos, de 72 años, en hechos registrados en la noche del jueves en el barrio Malpaso de Aguada.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que los fiscales Hillary Nevárez Matos y Víctor Román Pérez formularon un cargo de asesinato en primer grado y otro por portación y/o uso de un arma blanca.

Soto Rivera encontró causa para arresto por ambos cargos y fijó una fianza de $8 millones. Muñiz Valentín no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, pautada para el 25 de septiembre.

El asesinato ocurrió a las 11:40 p.m. La Policía fue alertada sobre el incidente mediante una llamada telefónica de una vecina, quien reportó que un hombre pedía ayuda, por lo que agentes llegaron al lugar la residencia. Allí, frente al portón de entrada y en el balcón, encontraron a dos hermanos.

Acto seguido, uno de ellos pidió ayuda a los agentes y les dijo que su madre se encontraba herida en el interior de la vivienda. Los policías tuvieron que forzar la cerradura del portón.

Según la Policía, los hechos ocurrieron en el interior de un dormitorio de la residencia donde el imputado residía con Valentí Matos. La víctima presentó golpes contundentes en el área de la cabeza.

El inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, confirmó a El Nuevo Día que Muñiz Valentín posee expediente por un caso de actos lascivos radicado en 2002. Muñiz Valentín cumplió seis años bajo probatoria por esos hechos.

Además de Muñiz Valentín, Rivera dijo que otro hijo, de 34 años, también vive en la residencia. “Sobre su otro hijo (el tercero) la información que tenemos es que reside en Estados Unidos”, dijo.

La realidad es que quien le da muerte a esta persona es el hijo, pero estamos en una etapa investigativa preliminar, recogiendo datos y analizando la información (que hemos recopilado) con la Fiscalía (de Aguadilla)”, agregó Rivera a El Nuevo Día.

Al ser cuestionado sobre si se ocupó el arma homicida, Rivera precisó que “ocupamos varias piezas de evidencia y entendemos que entre ellas puede estar el arma homicida”. Sobre si se trató de una pieza metálica, indicó que entre la evidencia ocupada está una herramienta con esa característica.

No obstante, para determinar si el arma homicida es compatible con las heridas que presenta la víctima, la Policía debe esperar por los análisis a cargo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la agencia con el peritaje especializado para esos fines en Puerto Rico.

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