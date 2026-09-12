Buscan donantes de sangre para niño y su abuela heridos a machetazos en Utuado

En medio del dolor y la incertidumbre que ha dejado el violento incidente ocurrido el viernes en Utuado, la familia hace un llamado a la ciudadanía para conseguir donantes de sangre y de plaquetas para el niño de 11 años y su abuela, quienes permanecen bajo atención médica tras resultar gravemente heridos.

Familiares y amigos de las víctimas han acudido a las redes sociales para hacer un llamado urgente y conseguir la ayuda que necesitan los pacientes: Nélida Rivera Rodríguez, de 73 años, y su nieto, de 11, quienes fueron trasladados a un hospital del área metropolitana tras el incidente.

El ataque ocurrió el viernes en una residencia del barrio Viví Arriba, en Utuado. Según la información preliminar de la Policía, un hombre identificado como Javier E. González Rivera, de 44 años, habría agredido con un machete a su madre y a su sobrino. Ambos sufrieron heridas de gravedad y requieren atención especializada.

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No obstante, la violencia que se vivió dentro de aquella residencia dio paso, horas después, a una escena muy distinta: familiares y personas allegadas buscando la manera de ayudar a las víctimas. “Hoy por mi familia, mañana por la tuya”, compartió una fémina. “Se necesitan demasiados donantes”, añadió otra.

En el caso del menor, una de las circunstancias que ha conmovido a quienes conocen lo ocurrido es que el niño fue el que realizó la llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 después del ataque. Esa llamada fue crucial para que las autoridades se movilizaran hasta la residencia donde ocurrieron los hechos.

Ahora, además de las atenciones médicas, la familia necesita del apoyo de la comunidad. El llamado es sencillo, pero puede representar una diferencia enorme para quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas: donar sangre.

Datos importantes a la hora de donar

De acuerdo con la información divulgada por los familiares, las personas que deseen colaborar pueden acudir al Banco de Sangre del Centro Médico e indicar los nombres de los pacientes para realizar la donación. “Por favor, por favor, todo el que pueda donar sangre. Es muy importante”, clamó una allegada a la familia.

El Banco de Sangre está ubicado adyacente al estacionamiento principal y la plazoleta del Centro Médico. Opera de lunes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Si desea ser donante y necesita más información, puede comunicarse al 787-777-3844.

Al momento de acudir a donar sangre, es importante que la persona haya ingerido alimentos. Además, deberá presentar en el Banco de Sangre una identificación vigente con foto y los dos apellidos del paciente para quien realiza la donación.

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Por tanto, el formulario correspondiente -que le proporcionarán en el Banco de Sangre- debe llevar el nombre de la adulta mayor que, en este caso, es Nélida Rivera Rodríguez. Sin embargo, referente al niño de 11 años, los donantes deben incluir, en cambio, el nombre de la adulta mayor y justo al lado “baby boy”. Esto debido a que se trata de un menor de edad.

En las publicaciones que los familiares de las víctimas compartieron en redes sociales no se especificó qué tipo de sangre necesitan. No obstante, las personas interesadas pueden comunicarse directamente al número proporcionado para aclarar cualquier duda.

Si desea donar sangre, puede acudir sin cita previa durante el horario antes mencionado.

En cambio, las personas interesadas en donar plaquetas deben tener en cuenta que este proceso se realiza mediante cita previa. Para coordinarla, deben comunicarse al número proporcionado. La donación de plaquetas tiene una duración aproximada de entre una hora y una hora y media, supo El Nuevo Día.

Alcalde se solidariza

El llamado ocurre mientras Utuado intenta procesar un suceso que ha dejado consternada a la comunidad. El alcalde Jorge Pérez Heredia expresó su solidaridad con la familia y destacó que hechos de violencia de esta magnitud no son comunes en un municipio que describió como tranquilo y familiar.

“Nuestro pueblo se distingue por ser uno tranquilo y familiar, donde hechos de violencia de esta magnitud no son comunes. Quiero expresar mi solidaridad con la abuela y su nieto que resultaron heridos en este lamentable incidente, así como con todos sus familiares”, indicó Pérez, en declaraciones escritas.

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En este momento, más allá de las circunstancias que rodearon el ataque y de la investigación que llevan a cabo las autoridades, hay una familia que espera noticias y dos vidas que necesitan continuar luchando. Y para quienes puedan donar sangre, el mensaje de sus familiares es claro: ayudar es crucial en esta etapa.

“Recibimos en la Sala de Emergencias de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) a un menor proveniente del municipio de Utuado, quien fue admitido de inmediato a nuestra Unidad Estabilizadora”, confirmó el director ejecutivo de ASEM, el doctor Regino Colón Alsina.

En declaraciones escritas, añadió que “el menor fue evaluado por nuestro equipo de cirujanos de trauma y por los especialistas correspondientes, de acuerdo con las lesiones presentadas. Actualmente, continúa recibiendo atención médica especializada y todos los cuidados necesarios, conforme a su condición”.

En estricto cumplimiento con la Ley HIPAA y la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, la ASEM indicó que no divulgará información relacionada con la condición médica, pronóstico o tratamiento.

“Al tratarse de menores de edad, cualquier información de salud se encuentra protegida por disposiciones legales especiales y solo podría ser divulgada con la autorización expresa de sus padres o tutores legales. ASEM reitera su compromiso con la protección de la privacidad de los pacientes y con la prestación de servicios de salud especializados de la más alta calidad”, comentó Colón Alsina.

Esto fue lo que ocurrió

Según las autoridades, los hechos ocurrieron a las 11:07 a.m. del viernes. El menor, de 11 años, llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre la situación que ocurría en una residencia en la carretera PR- 605, del barrio Viví Arriba, en Utuado.

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De acuerdo a la información preliminar, un hombre armado con un machete agredió a su madre en diferentes partes de su cuerpo y al menor que se encontraba en la residencia, ya que no tuvo clases.

A raíz de esto, el niño fue transportado en ambulancia aérea hasta una institución médica en el área metropolitana. Por su parte, su abuela fue trasladada hacia un hospital de la región norte, pero, posteriormente, trasladada hacia la zona metro. Ambas víctimas están en condición de cuidado.

Referente al presunto agresor, la Policía indicó que, al llegar a la escena, el hombre -que portaba el arma blanca (machete)- enfrentó a los oficiales de manera agresiva, por lo que estos tuvieron que repeler la agresión y salvaguardar la seguridad de las víctimas.

En consecuencia, González Rivera recibió una herida de bala y falleció en la escena.

El teniente coronel Gaby Pérez Cintrón, comandante de área de Utuado, indicó que los agentes tuvieron “que brincar la verja porque estaba el portón cerrado y cuando van acercándose a la casa, escuchan los gritos de auxilio, entran al interior de la casa y ahí es donde sale esta persona, el sospechoso, armado de un machete y, a consecuencia de esto, se le dan unos comandos verbales para que se detenga, lo cual, él hizo caso omiso a los mismos y se repeló la agresión. Esta persona cayó en la escena y falleció”.

En declaraciones a Telenoticias de Telemundo, Pérez confirmó que las víctimas tienen heridas semejantes en el área de la cabeza, la cara, el cuello y los brazos.