Tras las rejas hombre que le habría provocado triple fractura a un adulto mayor

Un hombre de 56 años fue ingresado en prisión luego de que una jueza encontrara causa para arresto en su contra por supuestamente provocarle una triple fractura en el brazo derecho a un adulto mayor.

Según la investigación de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, el imputado, identificado como Silvio Luciano Toranzo Fernández, supuestamente utilizó ambas manos para torcerle el brazo derecho al perjudicado, causándole una triple fractura del húmero.

De acuerdo con la Policía, a raíz de las lesiones, la persona afectada recibió tratamiento médico desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026.

Por estos hechos, la fiscal María Terraza Soler radicó un cargo por violación al Artículo 127A del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica el maltrato a personas de edad avanzada.

Tras evaluar la prueba, la jueza Rocío Alonso Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $10,000.

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