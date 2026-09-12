Supuesto choque revela escena criminal: dos hombres resultan heridos de bala en Toa Baja

Dos hombres resultaron heridos de bala la noche del viernes en medio de un incidente ocurrido en el barrio San José, en Toa Baja, que inicialmente fue reportado a las autoridades como un accidente de tránsito.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un supuesto accidente en la intersección de las calles 14 y 17.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron múltiples casquillos de bala de distintos calibres, lo que llevó a establecer que se había producido una agresión a tiros.

Los heridos fueron identificados como dos hombres, de 43 años y de 38 años. Ambos fueron transportados a hospitales del área para recibir atención médica.

De momento, se desconoce la condición de salud de los dos perjudicados, así como las circunstancias que rodean los hechos.