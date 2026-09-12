Monitoreo diario: La Plata sube por primera vez tras varios descensos y Carraízo baja

Luego de varias semanas de reducciones consecutivas, el embalse La Plata registró este sábado un aumento en su nivel, mientras Carraízo volvió a descender, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La Plata aumentó 11 centímetros, hasta 44.25 metros, y permanece en nivel de “ajustes operacionales”. Carraízo, por su parte, perdió un centímetro y se ubicó en 39.19 metros, dentro de la categoría de “observación”.

En términos generales, 12 de los 19 embalses monitoreados por la corporación pública registraron descensos, mientras cuatro aumentaron y tres permanecieron sin cambios.

La reducción más marcada se produjo en Patillas, que perdió 22 centímetros y quedó en 65.79 metros, aunque continúa dentro del nivel de “seguridad”. Le siguió Dos Bocas, en Arecibo, con una baja de 19 centímetros, hasta 89.61 metros, también en “seguridad”.

Así amanecieron los embalses este sábado, 12 de septiembre de 2026. (AAA)

Mientras, Lucchetti, en Yauco, descendió nueve centímetros, hasta 171.01 metros. Garzas, en Adjuntas, y Cerrillos, en Ponce, perdieron cuatro centímetros cada uno, para situarse en 736.02 metros y 167.32 metros, respectivamente. Los tres permanecen en la categoría de “seguridad”.

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Guayabal, en Juana Díaz, y Guajataca, en Quebradillas, disminuyeron tres centímetros cada uno, hasta 102.78 metros y 196.22 metros, respectivamente. A su vez, Loco, en Yauco, bajó dos centímetros, hasta 69.49 metros, mientras Toa Vaca, en Villalba, retrocedió un centímetro, hasta 147.20 metros. Todos se mantienen en niveles de “seguridad”.

Entre los embalses que requieren mayor vigilancia, Fajardo perdió un centímetro y marcó 47.12 metros, por lo que continúa bajo “observación”. Guineo, en Orocovis, también disminuyó un centímetro, hasta 902.42 metros, y permanece en la categoría de “desborde”.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir

Por otro lado, además del repunte de La Plata, Guayo, en Lares, aumentó cinco centímetros, hasta 442.69 metros; Caonillas, en Utuado, ganó cuatro centímetros, hasta 251.63 metros; y Matrullas, en Orocovis, subió dos centímetros, hasta 734.66 metros. Los tres se encuentran en nivel de “seguridad”.