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Monitoreo diario: La Plata sube por primera vez tras varios descensos y Carraízo baja

En total, 12 de los 19 embalses registraron reducciones, mientras cuatro aumentaron y tres permanecieron sin cambios

12 de septiembre de 2026 - 8:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Plata aumentó 11 centímetros, hasta 44.25 metros, y permanece en nivel de “ajustes operacionales”. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Luego de varias semanas de reducciones consecutivas, el embalse La Plata registró este sábado un aumento en su nivel, mientras Carraízo volvió a descender, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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La Plata aumentó 11 centímetros, hasta 44.25 metros, y permanece en nivel de “ajustes operacionales”. Carraízo, por su parte, perdió un centímetro y se ubicó en 39.19 metros, dentro de la categoría de “observación”.

En términos generales, 12 de los 19 embalses monitoreados por la corporación pública registraron descensos, mientras cuatro aumentaron y tres permanecieron sin cambios.

La reducción más marcada se produjo en Patillas, que perdió 22 centímetros y quedó en 65.79 metros, aunque continúa dentro del nivel de “seguridad”. Le siguió Dos Bocas, en Arecibo, con una baja de 19 centímetros, hasta 89.61 metros, también en “seguridad”.

Así amanecieron los embalses este sábado, 12 de septiembre de 2026.
Así amanecieron los embalses este sábado, 12 de septiembre de 2026. (AAA)

Mientras, Lucchetti, en Yauco, descendió nueve centímetros, hasta 171.01 metros. Garzas, en Adjuntas, y Cerrillos, en Ponce, perdieron cuatro centímetros cada uno, para situarse en 736.02 metros y 167.32 metros, respectivamente. Los tres permanecen en la categoría de “seguridad”.

Guayabal, en Juana Díaz, y Guajataca, en Quebradillas, disminuyeron tres centímetros cada uno, hasta 102.78 metros y 196.22 metros, respectivamente. A su vez, Loco, en Yauco, bajó dos centímetros, hasta 69.49 metros, mientras Toa Vaca, en Villalba, retrocedió un centímetro, hasta 147.20 metros. Todos se mantienen en niveles de “seguridad”.

Entre los embalses que requieren mayor vigilancia, Fajardo perdió un centímetro y marcó 47.12 metros, por lo que continúa bajo “observación”. Guineo, en Orocovis, también disminuyó un centímetro, hasta 902.42 metros, y permanece en la categoría de “desborde”.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

Por otro lado, además del repunte de La Plata, Guayo, en Lares, aumentó cinco centímetros, hasta 442.69 metros; Caonillas, en Utuado, ganó cuatro centímetros, hasta 251.63 metros; y Matrullas, en Orocovis, subió dos centímetros, hasta 734.66 metros. Los tres se encuentran en nivel de “seguridad”.

Finalmente, Cidra se mantuvo en 400.27 metros y Río Blanco, en 25.34 metros, ambos dentro de la categoría de “observación”. Carite, por su parte, no registró cambios y permaneció en 542.25 metros, en nivel de “seguridad”.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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