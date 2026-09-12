Más de 500,000 soldados rusos han muerto en Ucrania, afirma el jefe de Defensa británico

Kiev, Ucrania— Más de medio millón de soldados rusos han perdido la vida en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022, según declaró este viernes un alto cargo del Ministerio de Defensa británico.

Los fallecidos forman parte de los 1.5 millones de bajas rusas en Ucrania, según ha declarado el mariscal jefe del aire Sir Richard Knighton, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido.

Las cifras del Reino Unido coinciden aproximadamente con las publicadas por el ejército ucraniano. Las autoridades rusas no hicieron ningún comentario al respecto de inmediato.

El ejército ruso, más numeroso, está teniendo dificultades para avanzar en el campo de batalla. Funcionarios y analistas occidentales afirman que el ritmo de avance ruso se ha ralentizado considerablemente este año.

Las fuerzas armadas rusas también han perdido una cantidad “enorme” de material militar, según declaró Knighton a los periodistas. Entre ellos se incluyen más de 10,000 vehículos blindados y protegidos, cerca de 3,000 sistemas de defensa aérea y de artillería, y más de 370 aviones y helicópteros, señaló Knighton.

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No especificó cuáles habían sido las bajas de Ucrania.

Ni Moscú ni Kiev facilitan información periódica sobre sus bajas en el campo de batalla.

A civilian reacts after a gas station was hit by a Russian drone in Kyiv, Ukraine, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) (Efrem Lukatsky)

Drones rusos atacan gasolineras de Kiev

Los drones rusos atacaron el viernes, por segundo día consecutivo, las gasolineras situadas junto a las carreteras de Kiev, mientras Moscú ampliaba su ofensiva aérea en lo que, según las autoridades ucranianas, constituye un intento de intimidar a la población civil.

Los ataques tuvieron lugar en dos gasolineras de Ukrnafta y causaron la muerte de dos personas y heridas a otras seis en una de ellas, según informó la Fiscalía.

Los ataques rusos contra gasolineras urbanas se han intensificado en los últimos meses, sobre todo en regiones cercanas al frente de batalla, en el este y el sur de Ucrania.

Esto forma parte de una campaña destinada a perturbar la vida civil y debilitar la moral, que también ha incluido ataques contra centros de distribución de alimentos, lo que ha provocado que, de forma esporádica, algunas estanterías de los supermercados de la capital ucraniana se queden vacías.

“Rusia está atacando sistemáticamente lugares en los que sabe que la gente pasa su tiempo realizando sus actividades cotidianas, con el objetivo de causar el mayor número posible de víctimas, sembrar el miedo y ejercer presión sobre la sociedad ucraniana”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, en X el jueves por la noche.

Las autoridades han instado a los residentes a que no permanezcan cerca de las gasolineras ni de otras infraestructuras expuestas durante las alertas de ataque aéreo.

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Ucrania está tratando de reforzar con carácter de urgencia sus defensas aéreas, ahora que la invasión rusa entra en su quinto año, y el jueves logró que Canadá se comprometiera a prestarle más apoyo.

A policeman smokes near a damaged gas station after a Russian drone strike in Kyiv, Ukraine, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) (Efrem Lukatsky)

Cinco muertos en atentado contra un centro comercial ruso

Pavlohrad, una ciudad del centro de Ucrania, celebró el viernes un día de luto oficial por los cinco vecinos que perdieron la vida el día anterior cerca de unos centros comerciales, a plena luz del día, a causa de unos drones rusos.

El ataque también dejó 67 heridos, según ha declarado Sybiha en X.

En la ciudad sureña de Zaporizhzhia, una mujer de 32 años y su hijo de 10 resultaron heridos en un ataque con drones rusos perpetrado durante la noche, según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los drones impactaron contra un bloque de pisos de nueve plantas y un centro comercial, según la misma fuente.

Las labores de extinción se vieron ralentizadas por la amenaza constante de nuevos focos de incendio, lo que obligó a los bomberos a interrumpir su trabajo y ponerse a cubierto, añadió.

En Dnipro, una ciudad del centro de Ucrania, un ataque ruso perpetrado a plena luz del día el viernes dejó 12 heridos, según las autoridades locales.

Rusia afirma haber derribado 777 drones ucranianos

Ucrania, por su parte, ha ampliado su propia campaña con drones de largo alcance hasta el interior de Rusia, lo que está poniendo a prueba las defensas aéreas en todo el vasto territorio de su gran vecino. El jueves, sus fuerzas armadas informaron de que habían alcanzado una refinería situada a más de 1,800 millas de distancia, en Siberia, en un intento de Kiev por perjudicar al vital sector petrolero ruso. Sus ataques han provocado una escasez de combustible en Rusia, uno de los mayores productores de energía del mundo.

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Las exportaciones de productos petrolíferos de Rusia alcanzaron mínimos históricos en agosto, y Moscú está importando combustible de Corea del Sur y la India, según ha señalado el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio en un informe.

A civilian walks by after a gas station was hit by a Russian drone in Kyiv, Ukraine, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) (Efrem Lukatsky)

“Los ataques ucranianos contra la capacidad de refinado de Rusia han dado un giro a la situación de aquel que en su día fue el mayor exportador mundial de productos petrolíferos, hasta el punto de que ahora ha empezado a importar combustibles, con unas importaciones que se dispararon hasta alcanzar un récord de 189,600 toneladas en agosto —más de siete veces el máximo mensual anterior”, afirmó el jueves esta organización sin ánimo de lucro registrada en Finlandia.

Ucrania lanzó un importante ataque durante la noche del jueves al viernes; según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas aéreas interceptaron 777 drones ucranianos sobre 16 regiones rusas, así como sobre la Crimea ocupada y las aguas de los mares de Azov y Caspio.

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas durante la noche en un ataque con drones ucranianos contra la región de Tula, al sur de Moscú, según informaron este viernes las autoridades locales.

Un ataque con drones ucranianos perpetrado durante la noche provocó un incendio en la refinería de petróleo de Saratov, en el suroeste de Rusia, según informó el viernes el medio digital independiente ruso Astra. Kiev ha atacado en repetidas ocasiones esa refinería, que fue alcanzada por última vez a principios de agosto.

La importante empresa de comercio electrónico Ozon ha afirmado que sus instalaciones logísticas, situadas en la misma ciudad, fueron alcanzadas e incendiadas por un dron ucraniano, aunque no se han registrado víctimas. Ozon es competidora de Wildberries, cuyas instalaciones también han sido objeto de ataques por parte de Ucrania.

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que durante la noche se lanzaron ataques de largo alcance contra ocho regiones rusas, entre ellas una empresa y una instalación del sector petrolero en la región de Saratov.