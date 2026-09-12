Ambiente brumoso: polvo del Sahara alcanza su pico sobre Puerto Rico este sábado

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Si tienes planes al aire libre este sábado, debes saber que el tiempo se mantendrá mayormente estable y con poca lluvia, pero el calor y una alta concentración de polvo del Sahara podrían complicar la jornada.

La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que una masa de aire seco estará promoviendo poca actividad de lluvia a través de la región.

Durante horas de la tarde podrían desarrollarse algunos aguaceros sobre municipios del oeste y noroeste, como parte del patrón típico de la época, aunque se espera que la actividad sea limitada. Tampoco se descarta alguna tronada aislada.

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A esto se suma una concentración elevada de particulado de polvo del Sahara, que deberá continuar al menos hasta la noche del domingo. Rivera indicó que este sábado se espera uno de los picos de mayor concentración, lo que podría provocar visibilidad reducida, cielos brumosos y un deterioro en la calidad del aire.

La científica agregó que el SNM también mantiene una advertencia de calor en efecto entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. para todo Puerto Rico, Vieques y Culebra.

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que se espera un panorama relativamente tranquilo. Sin embargo, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte, este y sureste de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra.