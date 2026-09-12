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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ambiente brumoso: polvo del Sahara alcanza su pico sobre Puerto Rico este sábado

Una advertencia de calor también permanece en efecto entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

12 de septiembre de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante horas de la tarde podrían desarrollarse algunos aguaceros sobre municipios del oeste y noroeste, como parte del patrón típico de la época. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Si tienes planes al aire libre este sábado, debes saber que el tiempo se mantendrá mayormente estable y con poca lluvia, pero el calor y una alta concentración de polvo del Sahara podrían complicar la jornada.

La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que una masa de aire seco estará promoviendo poca actividad de lluvia a través de la región.

Durante horas de la tarde podrían desarrollarse algunos aguaceros sobre municipios del oeste y noroeste, como parte del patrón típico de la época, aunque se espera que la actividad sea limitada. Tampoco se descarta alguna tronada aislada.

A esto se suma una concentración elevada de particulado de polvo del Sahara, que deberá continuar al menos hasta la noche del domingo. Rivera indicó que este sábado se espera uno de los picos de mayor concentración, lo que podría provocar visibilidad reducida, cielos brumosos y un deterioro en la calidad del aire.

La científica agregó que el SNM también mantiene una advertencia de calor en efecto entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. para todo Puerto Rico, Vieques y Culebra.

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que se espera un panorama relativamente tranquilo. Sin embargo, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte, este y sureste de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra.

Ese riesgo deberá disminuir a bajo durante la tarde del domingo, anticipó.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorologíaPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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