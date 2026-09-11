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Causa para arresto contra hombre que presuntamente asesinó a mujer en Vieques

José Manuel Torres Rodríguez supuestamente asesinó a Yaileese Mariel Pérez Cintrón

11 de septiembre de 2026 - 7:30 PM

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La audiencia se llevará a cabo en el Centro Judicial de Fajardo. (Archivo / GFR Media)
El juez Jerry Negrón Marín fijó una fianza de $1.4 millones contra José Manuel Torres Rodríguez.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Jerry Negrón Marín, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para arresto contra José Manuel Torres Rodríguez, de 53 años, bajo cargos de feminicidio por la muerte de Yaileese Mariel Pérez Cintrón, de 31 años, el 9 de mayo del año en curso.

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El fiscal Daniel Feliciano Rivera formuló contra Torres Rodríguez cargos por asesinato en primer grado, en la modadlidad de feminicidio, portación de arma de fuego sin licencia, apuntar y disparar un arma de fuego, escalamiento agravado, alegación falsa sobre delito y obstrucción a la justicia.

Tras analizar la prueba desfilada, Negrón Marín encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $1.4 millones. Torres Rodríguez no prestó la cantidad requerida, por lo que permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar se celebrará el 23 de septiembre.

Según la investigación de la Policía, el crimen ocurrió a las 11:16 p.m. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una mujer que murió en el sector Vila Hugo, cerca del cementerio de Vieques.

Los agentes que respondieron encontraron el cuerpo de Pérez Cintrón en el piso de la residencia.

Posteriormente, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo activó el protocolo de feminicidio. Durante la investigación se ocuparon dos pistolas, una, que resultó ser de la víctima, mientras que la otra, presuntamente, se utilizó para cometer el delito.

La Policía también ocupó un vehículo Nissan Frontier.

No se indicó qué relación tenía el presunto agresor con la víctima.

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Breaking NewsfeminicidioViequesPolicía de Puerto RicoTribunal de FajardoAsesinatosAsesinato de mujeresDía de las MadresSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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