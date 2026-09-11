Causa para arresto contra hombre que presuntamente asesinó a mujer en Vieques

El juez Jerry Negrón Marín, del Tribunal de Fajardo, encontró causa para arresto contra José Manuel Torres Rodríguez, de 53 años, bajo cargos de feminicidio por la muerte de Yaileese Mariel Pérez Cintrón, de 31 años, el 9 de mayo del año en curso.

El fiscal Daniel Feliciano Rivera formuló contra Torres Rodríguez cargos por asesinato en primer grado, en la modadlidad de feminicidio, portación de arma de fuego sin licencia, apuntar y disparar un arma de fuego, escalamiento agravado, alegación falsa sobre delito y obstrucción a la justicia.

Tras analizar la prueba desfilada, Negrón Marín encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $1.4 millones. Torres Rodríguez no prestó la cantidad requerida, por lo que permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar se celebrará el 23 de septiembre.

Según la investigación de la Policía, el crimen ocurrió a las 11:16 p.m. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una mujer que murió en el sector Vila Hugo, cerca del cementerio de Vieques.

PUBLICIDAD

Los agentes que respondieron encontraron el cuerpo de Pérez Cintrón en el piso de la residencia.

Posteriormente, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales ( CIC) de Fajardo activó el protocolo de feminicidio. Durante la investigación se ocuparon dos pistolas, una, que resultó ser de la víctima, mientras que la otra, presuntamente, se utilizó para cometer el delito.

La Policía también ocupó un vehículo Nissan Frontier.