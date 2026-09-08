Radicarán mañana cargos contra sospechoso del feminicidio de una enfermera en Caguas

Las autoridades formularán cargos mañana, miércoles, contra el sospechoso de perpetrar el feminicidio de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro, de 36 años, ocurrido el 24 de junio en una residencia del sector Quebrada Arenas, del barrio Río Cañas, en Caguas.

La portavoz de la Policía, Jessica Pérez, confirmó a El Nuevo Día que la formulación de cargos contra Carlos Manuel Estefano Pino ocurrirá durante horas de la mañana en el Tribunal de Caguas. De momento, se desconoce cuántos cargos se presentarán en su contra.

Para comparecer a la vista de causa probable para arresto (Regla 6), Estefano Pino deberá ser excarcelado de la institución penal donde se encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y trasladado a dicho tribunal.

1 / 6 | En imágenes: así fue detenida una "persona de interés" por el asesinato de una enfermera en Caguas. Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas. - Alex Figueroa Cancel 1 / 6 En imágenes: así fue detenida una "persona de interés" por el asesinato de una enfermera en Caguas Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas. Alex Figueroa Cancel Compartir

El caso contra Estefano Pino -quien fue convicto por un feminicidio y otros delitos en 1990, y desde el 2018 estaba en la libre comunidad al cumplir con los requisitos de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP)- está a cargo de la Fiscalía de Caguas.

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Precisamente, la fiscal de distrito de Caguas, Arlene Gardón Rivera, indicó el 31 de agosto en declaraciones escritas que el Ministerio Público completó múltiples diligencias investigativas junto a la Policía y que estaba evaluando la evidencia recopilada.

“Ya recibimos la mayoría de los resultados de los análisis encomendados y nos encontramos examinando minuciosamente la totalidad de la prueba recopilada, como parte de nuestra responsabilidad de realizar una evaluación completa y fundamentada antes de determinar las acciones que correspondan en derecho”, expresó Gardón Rivera en dicho comunicado.

Este caso dio un giro inesperado la tarde del 5 de julio, cuando la Policía emitió un informe actualizado donde confirmaba que reclasificó el caso de Torres Castro como un asesinato, luego que la patóloga, Paola Luna García, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) certificara que la muerte fue de forma violenta.

El asesinato de la enfermera se reportó a las 9:27 p.m. del 24 de junio, en una residencia en el kilómetro 27.4 de la PR-01, barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas.

Según el informe policíaco, “una llamada alertó a la Policía sobre una mujer la cual no había podido ser contactada por sus familiares y, al llegar los uniformados a su residencia, la misma fue localizada sin vida en el interior. Esto bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación”.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Uniformada identificó como sospechoso a Estefano Pino, de 67 años, quien fue arrestado en los alrededores de Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta, por oficiales del DCR, tras una orden emitida por la JLBP al enterarse de que era sospechoso del asesinato de la enfermera.

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“Desde 2018 está liberado. Sí, se ha dado seguimiento a las vistas. No había presentado ningún problema. Tenía buenos ajustes. Pero, desde el viernes, la oficial socio penal que atiende el caso de este liberado trajo un informe de querella de que era sospechoso en un asesinato. Entonces, los miembros de la Junta entendimos emitir la orden de arresto”, expresó el presidente de la JLBP, Samuel Silva Rosas, en una entrevista previa con El Nuevo Día.