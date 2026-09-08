Explosión en vivo: periodista y camarógrafo resultan heridos durante un ataque israelí en Líbano

Una explosión sorprendió en vivo a un periodista y un camarógrafo durante un ataque israelí en el sur del Líbano, donde ambos resultaron heridos por los escombros, informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

El organismo expresó su preocupación por la reciente escalada de los ataques israelíes en Gaza y el Líbano, que dejó al menos cuatro periodistas heridos en las últimas semanas.

De acuerdo con el CPJ, tres de los comunicadores resultaron afectados el domingo 6 de septiembre, dos de ellos en el sur del Líbano y otro en la Franja de Gaza. Los hechos volvieron a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los periodistas que cubren el conflicto en medio de los altos el fuego establecidos en ambos territorios.

En Nabatieh, al sur del Líbano, el corresponsal Ali Chbib y el camarógrafo Mohammed Barjawi, ambos de Al-Manar TV, resultaron heridos por los escombros que salieron disparados tras el impacto de un dron israelí contra un estacionamiento.

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El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde de este lunes 7 de septiembre, cuando los periodistas se encontraban cubriendo los recientes ataques israelíes en el sur del país para el noticiero vespertino.

Según informó el canal, ambos fueron trasladados a un hospital y posteriormente recibieron el alta médica, según el CPJ.

Horas antes, en la ciudad de Gaza, el periodista y productor palestino Ali Jahjouh, de Al-Mayadeen, también resultó herido mientras se dirigía a cubrir una noticia cerca del campo de refugiados de Al-Shati.

Jahjouh explicó al CPJ que un ataque con dron impactó cerca de él y que, como consecuencia, varios fragmentos de metralla quedaron alojados en su cuerpo.

A estos casos se suma el de Ezaldin Albtesh, reportero del periódico Al-Rai, quien resultó herido dos semanas antes en el barrio de Shuja’iyya, en Gaza.

Según relató al organismo, un dron israelí lanzó un explosivo cerca de él, provocándole contusiones y heridas en distintas partes del cuerpo.

El periodista fue trasladado inicialmente al Hospital Bautista Al-Ahli y posteriormente al Complejo Médico Al-Shifa para recibir atención.

Doce muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

Al menos 12 personas murieron, entre ellas cuatro mujeres, dos niños y un paramédico, y otras 10 resultaron heridas en ataques israelíes ocurridos durante la madrugada de este lunes contra un edificio y un vehículo civil en la ciudad de Kfar Ruman, en la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés.

De los dos ataques aéreos, según un comunicado del citado departamento, el más sangriento tuvo como blanco un edificio de tres plantas en Kfar Ruman y provocó la muerte de 11 personas, incluidas cuatro mujeres y dos niños, además de ocho heridos, entre ellos tres niños y un paramédico.

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El segundo “ataque del enemigo” impactó en un vehículo en la misma localidad y dejó un paramédico muerto y otras dos personas heridas, todas pertenecientes a la Asociación Islámica Al Resala, añadió la nota del Centro de Emergencias del Ministerio de Salud, recogida por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Asimismo, la nota recogió un balance preliminar de los ataques israelíes de los últimos tres días, que hasta el momento causaron 27 muertos y 69 heridos, entre ellos niños, mujeres y personal sanitario. La mayoría de las víctimas se registraron en el distrito de Nabatieh.

“Esta cifra de víctimas es una prueba más contundente de las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por la ocupación israelí, que tienen como objetivo a personal médico y niños, cuando la ley estipula su protección durante las guerras”, aseguró el departamento libanés.

La ANN subrayó que el bombardeo contra el edificio tuvo lugar “pasada la medianoche”, cuando “aviones de guerra enemigos bombardearon y destruyeron un edificio residencial de tres plantas (...) en Kfar Ruman”, en el sur de Nabatieh.

La aviación israelí también realizó una serie de bombardeos contra las localidades de Nabatieh al Fawqa y Arab Salim, lo que causó la destrucción de un edificio, añadió la agencia estatal sin dar a conocer más detalles.

Ese nuevo bombardeo se produjo poco después de que el Ejército israelí atacara y destruyera, según la ANN, otro edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, también en Nabatieh, pero situado más al norte, sin que se reportaran víctimas.

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El Ejército israelí había anunciado un ataque aéreo contra el edificio de Deir Azharani tras alegar que estaba vinculado al grupo chií libanés Hizbulá.

Israel ha intensificado sus ataques contra el sur del Líbano en los últimos dos días tras afirmar que sus soldados habían logrado derribar uno de dos drones supuestamente lanzados por Hizbulá contra sus soldados “en la Zona de Seguridad” establecida por el Ejército israelí en la parte meridional del Líbano.