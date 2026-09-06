Embajador de Estados Unidos llama “terroristas” a colonos israelíes tras los disturbios en Cisjordania

Jerusalén— El embajador de Estados Unidos en Israel volvió a condenar el sábado la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, calificando dicha conducta de ‘acto de terrorismo’ durante una visita a residentes palestino-estadounidenses que llevan meses sufriendo ataques.

El embajador Mike Huckabee se refirió a esos colonos como “terroristas”, un término que los funcionarios estadounidenses suelen reservar para los combatientes palestinos.

“Si hay ocupantes ilegales que llegan y colocan sus propias banderas y se apoderan de algo que no les pertenece, si queman un coche, si incendian una mezquita, si entran en la casa de alguien y la destrozan, pintan grafitis en las paredes, eso es un acto delictivo. Pero va más allá de un acto delictivo. Es un acto de terrorismo”, afirmó Huckabee durante su visita a la aldea de Turmus Ayya, donde se han registrado frecuentes ataques de colonos durante el último año.

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Según la oficina humanitaria de las Naciones Unidas, estos ataques se han disparado desde el inicio de la guerra en Gaza, que comenzó con el ataque liderado por Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Huckabee también utilizó el término “terroristas” el mes pasado, tras varias semanas de disturbios en la localidad cisjordana de Qusra, donde unos colonos rodearon varias viviendas, entre ellas una propiedad de un palestino-estadounidense. Días después, los residentes de la aldea cisjordana de Bazariya afirmaron que varios colonos incendiaron una mezquita y dejaron un mensaje pintado en una pared, en hebreo, que decía: “Saludos a Huckabee de parte de los terroristas”.

“Me alegra que lo hayan admitido”, señaló el embajador el sábado en relación con el incidente, y añadió: “No creo que eso fuera lo que pretendían hacer, pero sí creo que representan a una minoría muy pequeña”.

Un palestino inspecciona los daños en una mezquita que, según los residentes, fue incendiada durante un ataque de colonos israelíes, en la aldea de Bazariya, en Cisjordania, el martes 1 de septiembre de 2026. En una de sus paredes se puede leer un grafiti en hebreo que dice "Saludos de Huckabee de parte de los terroristas", en referencia al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee. (Foto AP/Majdi Mohammed) (Majdi Mohammed)

Hace una semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó las acciones de “un puñado de alborotadores”, y el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó las acciones de los colonos como “una vergüenza”.

El Gobierno de Netanyahu es el más ultranacionalista y religioso de la historia de Israel. Ha impulsado un aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania, que la mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales.

Durante la visita del sábado a Turmus Ayya, el embajador comenzó su intervención dejando claro que se dirigía a los ciudadanos de Estados Unidos, que constituyen un pequeño porcentaje de los aproximadamente tres millones de palestinos que viven en Cisjordania.

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“Soy muy consciente de que muchos de los estadounidenses que viven en Turmus Ayya y en otras comunidades de esta región no disfrutan de la vida que se merecen, no la disfrutan de forma pacífica”, señaló. “Es una vida perturbada por personas que han creado dificultades extraordinarias, injustas e ilegales”.

La embajada de Estados Unidos no puede investigar actividades delictivas, explicó, pero sí puede comunicar a su gobierno anfitrión que “hay necesidades que deben atenderse, hay asuntos que no pueden pasar desapercibidos, y delitos específicos y actos de terrorismo que no pueden quedar sin que ese país lleve a cabo la investigación y la resolución judicial a la que toda persona tiene derecho a esperar”.

Palestinos inspeccionan los daños en una mezquita que, según los residentes, fue incendiada durante un ataque de colonos israelíes, en la aldea de Bazariya, en Cisjordania, el martes 1 de septiembre de 2026 (Foto AP/Majdi Mohammed). (Majdi Mohammed)

Huckabee se reunió con unos 10 residentes palestino-estadounidenses que describieron el impacto de la violencia en sus vidas y en sus propiedades, según informó el ayuntamiento a The Associated Press.

Israel se apoderó de Cisjordania, junto con Gaza y Jerusalén Este, en la Guerra de los Seis Días de 1967, territorios que los palestinos quieren recuperar para un futuro Estado. La ONU y gran parte de la comunidad internacional consideran que están ocupados ilegalmente.

Desde entonces, el Gobierno israelí ha construido casi 150 asentamientos que albergan a bastante más de 500,000 colonos judíos. Muchos de estos asentamientos parecen barrios periféricos bien desarrollados.