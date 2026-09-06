Meses después del alto el fuego, Israel y Hezbollah luchan por una colina estratégica en Líbano

Beirut— Desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbollah hace más de dos meses, los combates han cesado en gran parte del Líbano, pero no en una colina estratégica que domina partes de una importante ciudad del sur.

En las últimas semanas, la colina de Ali Taher ha sido escenario de bombardeos diarios y ataques aéreos por parte del ejército israelí. Hezbollah, el grupo políticomilitar respaldado por Irán, ha atacado repetidamente con drones a las fuerzas israelíes en la zona.

Estados Unidos, que actúa como mediador en las conversaciones entre el Líbano e Israel, quería que Hezbolá entregara la colina al ejército libanés como parte de un plan más amplio para desarmar al grupo y desmantelar su infraestructura. Pero Hezbollah se ha negado.

El Líbano e Israel alcanzaron en junio un acuerdo marco que establece que Israel se retirará del Líbano a medida que se desarme a Hezbollah. La milicia no participó en las negociaciones y ha rechazado los llamamientos a desarmarse en las zonas situadas al norte del río Litani, donde se encuentra Ali Taher.

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Una batalla a gran escala por esta colina cercana a la ciudad de Nabatiyeh podría intensificar los combates en todo el país, y la inestabilidad en el Líbano complica los esfuerzos por resolver la guerra contra Irán.

El ejército israelí anunció el jueves por la noche que había tomado el “control operativo” de Ali Taher y de una red de túneles bajo la colina que Hezbollah utiliza para dar refugio a sus combatientes y sus armas. Se desconoce hasta dónde se extiende el control de Israel. Justo antes del anuncio israelí, su fuerza aérea seguía atacando la colina, según los medios estatales libaneses.

Hezbollah no ha hecho ninguna declaración oficial desde el anuncio de Israel.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Estados Unidos presiona al Líbano para que ejerza presión sobre Hezbollah

Hezbollah rechazó rotundamente una propuesta del Gobierno libanés para entregar a Ali Taher al ejército del país. El grupo teme que Israel se haga luego con el control de la colina y exija posteriormente la entrega de más territorio.

Israel había ocupado Ali Taher durante 18 años antes de retirarse del Líbano en el año 2000.

La colina ocupa una posición estratégica desde la que se dominan varias aldeas, así como las principales carreteras que conducen a Nabatiyeh. Perder el control total de la misma alteraría la presencia de Hezbollah y sus líneas de abastecimiento en la zona.

El ejército israelí afirma que el lugar también es importante para Hezbolá debido a los túneles que construyó allí, con financiación de Irán.

Israel señaló en su comunicado del jueves que la colina albergaba centros de mando subterráneos, almacenes de armas, generadores, dormitorios, duchas y una cocina. Afirmó que había despejado Ali Taher de combatientes de Hezbollah y que trabajaba para “neutralizar instalaciones de infraestructura subterránea”.

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El legislador de Hezbollh, Ihab Hamadeh, cuestionó por qué el ejército israelí seguía atacando la colina si realmente tenía el control de la zona, según la versión en árabe del medio de noticias Sputnik, financiado por el Estado ruso. Un fotógrafo de The Associated Press que visitó el viernes la aldea cercana de Kfar Rumman no vio indicios de presencia militar israelí en la colina.

La colina, coronada por un santuario dedicado a un erudito musulmán, se encuentra al norte del río Litani, que se ha convertido en la frontera de facto de la zona ocupada por Israel desde el inicio de su última guerra con Hezbollah a principios de marzo.

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Combates en la zona se intensifican en las últimas semanas

Israel lleva realizando operaciones militares en los alrededores de Ali Taher desde julio, según afirmó Nasser Khdour, investigador especializado en Oriente Medio del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), un grupo con sede en Estados Unidos que realiza un seguimiento de los conflictos en todo el mundo.

El líder de Hezbolá, Mahmoud Qamati, declaró a un podcaster libanés a finales de agosto que los combatientes del grupo estaban repeliendo los intentos de las tropas israelíes de tomar Ali Taher. Sin embargo, tanto él como otros restaron importancia a la relevancia de ese lugar en caso de que Israel llegara a capturarlo.

“Ali Taher es importante, pero si lo pierden, eso no significa el fin de Hezbollah”, señaló.

A mediados de agosto, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos en el sur del Líbano que calificó de represalia por un ataque con drones perpetrado por el grupo contra Ali Taher, en el que tres soldados resultaron gravemente heridos. Los ataques israelíes, en los que murieron 11 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron los más mortíferos desde que entró en vigor, a finales de junio, el alto el fuego mediado por Estados Unidos.

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El 27 de agosto, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos en los que murió una persona y seis resultaron heridas, después de que el ejército afirmara que Hezbolá había lanzado dos drones explosivos contra las tropas israelíes en la zona. Hezbollah no se atribuyó la responsabilidad de ninguno de los ataques.

El Líbano afirma que Israel pone trabas a su ejército

El viceprimer ministro del Líbano, Tarek Mitri, declaró a una cadena de televisión árabe a finales de agosto que el ejército libanés estaba preparado para tomar el control de Ali Taher.

Acusó a Israel de obstaculizar la actuación del ejército debido a sus propias consideraciones políticas de cara a las elecciones nacionales israelíes del 27 de octubre.

“El problema no radica en la preparación del ejército libanés, sino en la postura de Israel”, afirmó.

Está previsto que funcionarios libaneses e israelíes se reúnan para iniciar negociaciones en Roma a finales de este mes. Mientras tanto, Hezbolá, que siempre se ha negado a dialogar directamente con Estados Unidos, parece estar cambiando su política tras los importantes reveses que ha sufrido durante sus guerras con Israel desde 2024.

1 / 17 | Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) - Mohammed Zaatari 1 / 17 Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) Mohammed Zaatari Compartir

Un funcionario libanés declaró a The Associated Press que se están manteniendo contactos indirectos entre Estados Unidos y Hezbolá, pero se negó a dar más detalles. Habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las normas.

El embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, declaró recientemente que Washington está dispuesto a dialogar con Hezbollah si el grupo acepta desarmarse.

Aun así, es poco probable que el grupo armado dé algún paso adelante en lo que respecta a las conversaciones con Estados Unidos sin el visto bueno de su principal aliado, Irán. Aunque las conversaciones con Estados Unidos sobre su conflicto se han estancado, Irán ha buscado garantías de que Israel detendrá sus ataques contra Hezbolá como parte de cualquier acuerdo permanente.

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La detención de Ali Taher podría llevar a Israel a otros bastiones de Hezbollah

La captura de Ali Taher abriría el camino hacia Nabatiyeh y también conduciría a la cercana provincia de Apple y al monte Rihan, donde Hezbolá ha reforzado su presencia desde finales de la década de 1990.

Los líderes israelíes han prometido en repetidas ocasiones mantener tropas en el Líbano y han amenazado con intensificar la presión militar hasta que Hezbolá se desarme.

“El control israelí de la zona supone un revés operativo y militar para Hezbollah”, señaló Khdour, de ACLED. Añadió que despejar estas zonas ayuda a Israel a proteger las localidades del norte de su país y aumenta la presión sobre Hezbollah.