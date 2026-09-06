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Donald Trump critica a la Reserva Federal y a los mercados tras informe de empleo de agosto

El presidente expresó su frustración por la inflación

6 de septiembre de 2026 - 9:19 PM

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El presidente ha perdido parte de la confianza de la ciudadanía en su capacidad para dirigir la mayor economía del mundo (Nam Y. Huh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El presidente Donald Trump lleva 20 meses prometiendo que Estados Unidos estaba a punto de experimentar un auge económico. Sin embargo, el informe de empleo del viernes, sorprendentemente positivo, acabó provocándole frustración.

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Las cifras de empleo de agosto podrían haber supuesto un respiro muy bienvenido tras meses de lentitud en la creación de empleo y de preocupaciones por la inflación que han lastrado a Trump y a su partido a dos meses de las elecciones. Sin embargo, en unas declaraciones realizadas desde el Despacho Oval, Trump, por el contrario, se lanzó a una diatriba contra la inflación y los tipos de interés. Centró su enfado en los mercados financieros, la Reserva Federal y los socios comerciales de Estados Unidos. Cuestionó la idea comúnmente aceptada en economía de que la creación inesperada de 162,000 puestos de trabajo en agosto pudiera generar presiones inflacionistas.

“El éxito no provoca inflación. La estupidez provoca inflación”, se desahogó Trump en el Despacho Oval, al calificar de “una locura” que los mercados bursátiles cayeran el viernes debido a las preocupaciones sobre la inflación.

Durante su segundo mandato, la combinación de una caída en la creación de empleo y un aumento de los precios ha perseguido a Trump y a su promesa de desencadenar de inmediato niveles históricos de crecimiento. “Cuando gane las elecciones, daremos inicio de inmediato a un nuevo auge económico de Trump”, afirmó el entonces candidato en un mitin celebrado en agosto de 2024 en Carolina del Norte. Sin embargo, hasta ahora, la economía ha crecido aproximadamente un 2% anual, un ritmo más lento que el registrado durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Trump atribuyó su incapacidad para lograr un crecimiento más sólido al aumento de los tipos de interés de la deuda pública de Estados Unidos, y escribió en las redes sociales que el país podría tomar represalias dejando de comerciar con países extranjeros.

Estos han ido subiendo como respuesta a una inflación persistentemente alta, alimentada por los aranceles de Trump, y a la escasez de petróleo derivada de la guerra con Irán. La deuda nacional ya ha superado el intimidante umbral de los $40,000 millones y, el viernes, el tipo de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió al 4.79%.

West Virginia ocupa el 51. Kentucky ocupa el puesto 50. El primer lugar lo ocupa Massachusetts.
1 / 51 | ¿Cuál es el estado con la mejor economía de Estados Unidos? El 1 podría sorprenderte. West Virginia ocupa el 51. - JON C. HANCOCK

Trump ha perdido credibilidad en materia económica

Dado que el crecimiento prometido aún no se ha materializado, el presidente ha perdido parte de la confianza de la ciudadanía en su capacidad para dirigir la mayor economía del mundo. Sus propias políticas han contribuido, en parte, a la inflación y a los altos tipos de interés que él quiere achacar a otros.

“La credibilidad del Gobierno en materia de crecimiento, inflación, tipos de interés, deuda y evolución del déficit se ha visto afectada debido a unas previsiones desmesuradas que no se ajustan a la realidad económica”, señaló Joe Brusuelas, economista jefe de la consultora RSM US.

Si la Fed hiciera lo que quiere Trump y bajara su tipo de interés de referencia para que fluyera más dinero hacia la economía estadounidense, la posible entrada de efectivo podría agravar aún más la inflación y sumarse a sus problemas políticos y económicos.

Sin embargo, el presidente rebatió este concepto fundamental de la política monetaria. El viernes afirmó que el producto interior bruto crecería “un 12%, un 13%, un 14% o un 15%” si los tipos de interés fueran más bajos, al tiempo que parecía restar importancia a los riesgos inflacionistas.

“Podríamos tener un PIB que batiría todos y cada uno de los récords”, afirmó.

La valoración del presidente en materia económica era de apenas un 32% a mediados del verano, según encuestas de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research. Cuando los republicanos se enfrentaron por última vez a las elecciones de mitad de legislatura en 2018, durante el mandato de Trump, su valoración económica era del 50%.

Descalabro total en mercados internacionales por miedo a recesión económica global

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Europa y Asia sufren los efectos de la guerra de aranceles provocada por el presidente de Estados Unidos.

La amenaza del presidente de restringir el comercio exterior podría poner en peligro el crecimiento, lo que empeoraría aún más los índices. La reciente imposición de aranceles a Canadá se ha convertido en un problema para los republicanos en las campañas al Senado en Maine y Míchigan.

Asesores de Trump ven un futuro más prometedor gracias a la IA, los aranceles y recortes fiscales

Los funcionarios de Trump afirman que sus políticas funcionan tal y como se pretendía. Sostienen que el desarrollo de la inteligencia artificial conducirá a una mayor productividad que impulsará el crecimiento. Afirman que los aranceles del año pasado deberían, en última instancia, generar más empleo industrial en Estados Unidos, mientras que los recortes fiscales de Trump generarán más inversión empresarial y los esfuerzos de su Gobierno por detectar el fraude supondrán un ahorro para los contribuyentes.

“Espero un mayor crecimiento”, afirmó Christopher Phelan, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. “Estamos tomando medidas para que sucedan cosas buenas”.

Phelan señaló que el reciente crecimiento del empleo ha sido aproximadamente el doble de lo necesario para igualar el crecimiento de la población. Considera totalmente posible que los aumentos de productividad puedan impulsar el crecimiento general durante los próximos años, aunque reconoció que el crecimiento, por sí solo, quizá no sea suficiente para resolver todos los retos financieros del país.

Dado que los costes de la Seguridad Social y de Medicare aumentan más rápidamente que los ingresos, es poco probable que el crecimiento, por sí solo, reduzca de manera significativa los déficits presupuestarios.

Crecimiento no basta para sanar déficits presupuestarios

Si el crecimiento económico de Estados Unidos pudiera superar el 3% anual durante la próxima década, eso bastaría por sí solo para estabilizar la ya elevada carga de deuda del Gobierno, según un análisis de Ernie Tedeschi, responsable de perspectivas económicas e investigación en Stripe, la empresa de tecnología financiera.

Tedeschi afirmó que estaría “encantado” si la IA pudiera contribuir a lograr ese tipo de avances durante diez años seguidos, pero la historia demuestra que un crecimiento tan grande debido a los avances en informática probablemente sea “demasiado optimista”.

“No deberíamos, en absoluto, hacer planes basándonos en el escenario optimista”, advirtió.

Hasta el viernes, cuando el presidente hizo sus comentarios sobre los tipos de interés, el Gobierno de Trump había pasado la última semana tratando de que los votantes se sintieran más seguros respecto a la economía.

Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)La manifestación, conocida en los libros de historia como el "Boston Tea Party", estuvo encabezada por los llamados Boston Boys y los Hijos de la Libertad y fue el preludio a la fundación de Estados Unidos de América. Arriba una ilustración de The Boston Tea Party, 1846; por Currier, N. (1813-88) e Ives, J.M. (1824-95); Yale University Art Gallery, New Haven, CT, USA; American, libre de derechos.En 2018, inició la guerra arancelaria de Estados Unidos contra China y otros países. Una de las primeras medidas fue imponer nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio, 25% y 10%, respectivamente, afectando a aliados clave como Canadá, México y la Unión Europea. (AP Photo/Ferdinand Ostrop, File)
1 / 12 | Las guerras de aranceles más sonadas de la historia . Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) - Archivo

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó específicamente las ventajas de un crecimiento más sólido en la cumbre del G-20 para ministros de Hacienda celebrada en Carolina del Norte. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, también lo hizo en el marco de las reuniones del G-20 sobre innovación.

Aun así, Bessent declaró a la AP en una entrevista que también colabora con el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, para dar a conocer un plan destinado a «reducir el nivel de la deuda y el déficit».

Existe un riesgo político al intentar reducir de manera significativa un déficit presupuestario anual de aproximadamente $2,000 millones, que, según las previsiones, superará los $3,000 millones dentro de una década. Reducir la trayectoria de los déficits presupuestarios probablemente contribuiría a mejorar los tipos de interés, pero podría acarrear costes políticos en forma de recortes del gasto y subidas de impuestos.

Brusuelas, economista jefe de RSM US, señaló que Trump probablemente tendría que hacer sacrificios para abordar de manera significativa la deuda y tranquilizar a los mercados financieros.

“Necesitamos un periodo de crecimiento más lento del gasto público que incluya una reducción directa del gasto, además de subidas de impuestos, lo que reduciría tanto los déficits como los tipos de interés”, afirmó.

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