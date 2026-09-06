Vladimir Putin recibe a emisarios estadounidenses en el Kremlin

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió el sábado en el Kremlin a los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, para mantener nuevas conversaciones con el objetivo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

La reunión, que duró más de tres horas, concluyó sin que se anunciara ningún avance. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, calificó las reuniones de constructivas, francas y útiles, pero no mencionó resultados concretos. Está previsto que Witkoff y Kushner estén en Kiev el domingo.

La visita tuvo lugar en un momento en el que ambas partes intensifican sus respectivas campañas aéreas. Putin y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también acordaron suspender los ataques contra sus respectivas capitales mientras se celebren las conversaciones.

El impulso de Washington para poner fin a los combates ha perdido fuerza a medida que Estados Unidos ha centrado toda su atención en los últimos seis meses en su guerra con Irán. Witkoff y Kushner —quien, además, es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— visitaron Moscú por última vez en enero, cuando se reunieron con Putin en el Kremlin.

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Primer viaje a Kiev de los emisarios estadounidenses

Ambos enviados también visitarán la capital de Ucrania, Kiev, por primera vez en el proceso de paz, según han informado funcionarios ucranianos.

Al inicio de la reunión en Moscú, Putin pidió a Kushner y Witkoff que transmitieran sus cordiales saludos y su agradecimiento a Trump, y calificó la situación en Ucrania de “compleja”. Las fuerzas rusas lanzaron una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

“Putin ha ordenado que no se lleven a cabo ataques contra Kiev durante tres días a partir de la medianoche de hoy”, anunció el portavoz presidencial Dmitry Peskov a la agencia de noticias rusa Tass.

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Zelensky afirmó que Ucrania estaba preparada para detener los ataques contra Moscú hasta el lunes. Señaló que había hablado el sábado por la tarde con la delegación estadounidense tras su llegada a Moscú.

“Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de lanzar ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kiev”, afirmó.

Los enviados fueron recibidos en el aeropuerto de Moscú por el enviado ruso, Kirill Dmitriev, según informó la agencia estatal de noticias rusa Tass. Dmitriev compartió unas fotos en las que aparece junto a la delegación estadounidense mientras bajaban del avión, acompañadas del pie de foto “Bienvenidos a Moscú, pacificadores”.

Al término de la reunión en el Kremlin, Ushakov calificó las conversaciones de constructivas y celebradas con la máxima franqueza y confianza. Afirmó que Moscú había ofrecido su “evaluación integral” de la situación en el campo de batalla, pero también señaló que la reunión no se había centrado únicamente en la invasión rusa.

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“Se debatieron con bastante detalle cuestiones económicas y proyectos conjuntos que benefician tanto a Rusia como a Estados Unidos”, señaló.

Un proceso de paz estancado

Ante el estancamiento de los esfuerzos de paz, Rusia intensificó sus ataques contra Kiev y otras ciudades con bombardeos implacables, aprovechando la escasez de sistemas de defensa antiaérea de Ucrania.

El viernes, un dron ruso alcanzó uno de los edificios gubernamentales más importantes de Kiev: la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), una de las agencias encargadas de llevar a cabo ataques en el interior de Rusia.

Las operaciones de largo alcance de Ucrania han afectado a instalaciones militares rusas, refinerías de petróleo y centros de comercio electrónico, con el objetivo de socavar el esfuerzo bélico y la economía del Kremlin, así como de hacer que los ciudadanos de a pie sientan las consecuencias de la guerra.

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Zelensky relaciona los ataques rusos con la visita de los enviados

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado, mientras que las tropas tienen dificultades para avanzar a lo largo de la línea del frente, que se extiende a lo largo de 775 millas. Rusia ha estado utilizando recientemente drones rápidos propulsados por motores a reacción, y el aullido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en algo habitual en el día a día de Kiev.

En una publicación en las redes sociales el sábado, Zelensky afirmó que Moscú había llevado a cabo ataques nocturnos contra los aeropuertos internacionales de Kiev y Boryspil, y lo relacionó con la visita estadounidense prevista.

“Es evidente que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice una aeronave para viajar a Ucrania”, afirmó.

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“Hemos tomado nota de esta acción rusa y, la semana que viene, adaptaremos nuestras operaciones en consecuencia en lo que respecta al espacio aéreo ruso, que se ha vuelto peligroso debido a la presencia de nuestros drones y misiles en el cielo. Por supuesto, no hay ni habrá amenazas a la diplomacia por nuestra parte”.

Ataques rusos causan víctimas civiles en Ucrania

La ofensiva rusa se cobró la vida de cinco personas y dejó otras tantas heridas en una instalación industrial de la región de Dnipropetrovsk, en el sur de Ucrania, según el jefe de la administración militar local, Oleksandr Hanzha. Los fallecidos eran empleados de la instalación, añadió.

“Un cerrajero, un electricista, un fontanero y un maquinista. Personas con oficios pacíficos. Simplemente estaban haciendo su turno. Estaban trabajando cuando los misiles enemigos les arrebataron la vida”, afirmó.

“También resultó herido un hombre de 62 años y varias viviendas particulares y un bloque de pisos sufrieron daños en otro ataque en el distrito de Nikopol, en la región”, añadió Hanzha.

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En un comunicado emitido el sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que había llevado a cabo ataques contra dos plantas metalúrgicas de la región, a las que describió como “importantes proveedores de productos metálicos para la producción militar de Ucrania”.

La ciudad de Dnipro y la cercana localidad de Pidhorodne fueron algunas de las zonas atacadas. Una persona falleció y otras cinco resultaron heridas, entre ellas dos hombres que fueron hospitalizados en estado grave, según informó Hanzha. Una gasolinera, un supermercado, una instalación industrial, edificios residenciales y vehículos sufrieron daños. Un sexto civil resultó herido en un ataque en el distrito de Nikopol.

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Un dron ruso también se estrelló contra una vivienda en Chuhuiv, en la región oriental de Járkov, causando al menos tres muertos y dejando herida a una mujer de 40 años, según informó el jefe del gobierno regional, Oleh Syniehubov.

Las víctimas fueron una mujer de 19 años, un niño de 11 años y un hombre de 45 años. El ataque destruyó un edificio residencial, una construcción anexa y un garaje, según indicó Syniehubov. Los bomberos combatían un incendio mientras las autoridades locales registraban la zona en busca de posibles víctimas adicionales.

Dos personas murieron y otra resultó herida en un ataque con drones rusos en el distrito de Bucha, en la región de Kiev, el sábado, según informaron las autoridades locales. Horas antes, el jefe de la administración militar regional, Tymur Tkachenko, había informado de que dos personas habían resultado heridas en otro ataque.

Según Tkachenko, hasta la noche del sábado, 28 instalaciones en cinco distritos de la región habían sufrido daños. Entre ellas había edificios privados y residenciales, almacenes, vías férreas, los terrenos de una empresa agrícola y vehículos, afirmó.

Las fuerzas rusas también atacaron repetidamente durante la noche un centro comercial en la región meridional de Mykolaiv con drones, lo que causó daños en los locales comerciales y provocó incendios, según informaron los servicios estatales de emergencia de Ucrania. Un hombre de 72 años y una adolescente de 17 resultaron heridos.

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Los equipos de emergencia que intervenían en el incidente se vieron obligados a retirarse en repetidas ocasiones a zonas seguras debido a la amenaza de nuevos ataques, y regresaban cada vez que las condiciones lo permitían, según los servicios de emergencia.

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Rusia lanzó misiles balísticos desde las regiones de Rostov y Vorónezh y desplegó 167 drones de ataque durante la noche, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. Entre los drones había aeronaves del tipo Shahed —aproximadamente la mitad de ellas propulsadas por motores a reacción—, así como Geran y aparatos señuelo. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron o neutralizaron 128 de ellos, explicó.

En la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas a causa de ataques ucranianos el sábado, según las autoridades locales.