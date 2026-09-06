Donald Trump emprende ofensiva publicitaria de $10 millones en campaña por el Senado en Texas

Bridgewater, Nueva Jersey— El grupo político vinculado al presidente Donald Trump está invirtiendo $10 millones en anuncios de televisión y digitales en la contienda por el Senado en Texas, según un documento presentado el sábado ante la Comisión Federal Electoral.

Este es el primer gasto significativo de MAGA, Inc. en una campaña electoral general de primer nivel, y pone de manifiesto cómo un escaño republicano que antes se daba por seguro en Texas se ha convertido en una opción viable para los demócratas gracias a la candidatura de James Talarico, un diputado estatal de 37 años.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, es el candidato republicano en la contienda. El apoyo de Trump ayudó a Paxton a derrotar al titular, el senador John Cornyn, en una segunda vuelta de las primarias celebrada en mayo.

La desaprobación pública de Trump por la economía y la guerra con Irán ha supuesto un obstáculo para muchos candidatos republicanos. En las elecciones de mitad de mandato, los votantes suelen inclinarse en contra del partido que controla la Casa Blanca, y los demócratas esperan hacerse con el control de la Cámara de Representantes y del Senado, con Texas como una señal simbólicamente poderosa de cómo el mapa político podría estar ampliándose este año.

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MAGA, Inc. cuenta con al menos $400 millones en fondos de campaña y los candidatos republicanos esperan que el presidente destine esa cantidad.

“Voy a gastar todo el dinero que sea necesario para intentar ayudarnos”, declaró Trump a los periodistas el viernes.

El presidente subrayó que se trata de fondos propios y que podía gastarlos como considerara oportuno.

1 / 18 | Fotos | Así reaccionan los candidatos de las elecciones de medio término tras conocer los resultados . Beto O'Rourke, derrotado candidato demócrata a gobernador de Texas, llega para dirigirse a sus simpatizantes. - LM Otero 1 / 18 Fotos | Así reaccionan los candidatos de las elecciones de medio término tras conocer los resultados Beto O'Rourke, derrotado candidato demócrata a gobernador de Texas, llega para dirigirse a sus simpatizantes. LM Otero Compartir

“Es mi dinero”, afirmó Trump, y añadió que era “independiente” de los fondos controlados por el Comité Nacional Republicano.

El mandatario también señaló que podría reservar parte de los fondos hasta las elecciones de 2028 «si así lo deseo».

Trump apoyó a Paxton a pesar de los escándalos públicos del político tejano, pero reconoció la semana pasada que no es el candidato más telegénico.

“Es muy insultante para él, pero también podría decir que quizá no te guste su aspecto, quizá no te encante su imagen, quizá no te encanten sus entrevistas en televisión, pero fue el mejor fiscal general del país”, afirmó Trump el miércoles en un acto celebrado en la Casa Blanca con motivo de las elecciones de mitad de legislatura.

Los republicanos de los estados en disputa han presionado al presidente para que abra la cartera y gaste parte del enorme fondo de guerra que ha acumulado.

James Blair, responsable de la campaña política del presidente de cara a las elecciones de mitad de legislatura, había intentado calmar la creciente preocupación y la impaciencia a principios de esta semana.

“Cuando todo haya terminado, todos los republicanos, como mínimo, se sentirán bastante satisfechos y aliviados por el apoyo que reciban”, señaló en una cumbre sobre energía celebrada en Ohio.