Donald Trump utilizó mensaje a la nación en horario estelar para sembrar dudas sobre las elecciones

El presidente Donald Trump utilizó este jueves un mensaje a la nación en horario estelar para reforzar su campaña de años dirigida a sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones en Estados Unidos y cuestionar nuevamente su derrota en 2020, como parte de un llamado a aprobar leyes de votación más restrictivas antes de las elecciones de mitad de mandato.

La difusión de teorías desacreditadas sobre las elecciones de hace seis años y su negativa a aceptar la derrota desembocaron en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos, cuando una turba de sus seguidores protagonizó el violento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en los últimos días de su primer mandato.

Ahora de regreso en el poder, Trump optó por retomar ese tema, a pesar de que los votantes continúan preocupados por el alto costo de vida, la intensificación de los ataques estadounidenses contra Irán en un conflicto que no muestra señales de terminar y una ofensiva migratoria que enfrenta cuestionamientos de ambos partidos por sus tácticas, en ocasiones mortales.

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Su discurso del jueves estuvo marcado por contradicciones.

Un presidente elegido en dos ocasiones se centró en su única derrota electoral, denunció un supuesto encubrimiento por parte de funcionarios de su propia primera administración y revivió acusaciones sobre países que, según él, intentaron perjudicar sus aspiraciones políticas, mientras guardó silencio sobre las acciones emprendidas por otras naciones para favorecerlo.

Trump utilizó el mensaje para justificar su insistencia en que el Congreso apruebe una estricta ley federal que exija identificación para votar, una iniciativa que no ha avanzado debido a la falta de respaldo suficiente incluso entre los republicanos.

“Estados Unidos ha vuelto y le está yendo muy bien, pero aún enfrentamos un gran desafío que debe atenderse con urgencia, porque ningún país puede ser grande sin elecciones justas y honestas”, afirmó.

Trump no cuestiona las elecciones que ganó

Trump comenzó su discurso con una severa advertencia sobre lo que describió como fallas en el sistema electoral y anunció la publicación de documentos previamente clasificados relacionados con las elecciones de 2020 y 2018, cuando perdió la presidencia y su partido sufrió reveses electorales.

Su intervención presentó acusaciones sobre interferencia e influencia extranjera sin el contexto necesario y sin aportar pruebas de que los votos hubieran sido manipulados o de que el resultado electoral hubiera sido alterado.

No existe información de inteligencia creíble que demuestre que el conteo de votos de 2020 fue manipulado por actores extranjeros. Auditorías y revisiones repetidas —muchas dirigidas por republicanos, incluido quien entonces era el fiscal general de Trump— concluyeron que no hubo un fraude significativo en esas elecciones.

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Aun si sus afirmaciones fueran comprobadas, estas no demostrarían una conducta capaz de modificar el resultado de ninguna contienda electoral, mucho menos de la elección presidencial de 2020.

Trump tampoco puso en duda sus victorias electorales de 2016 ni de 2024.

Mientras hablaba, la Casa Blanca publicó un sitio web con documentos presentados sin contexto, que incluían partes seleccionadas de expedientes de investigaciones, análisis de inteligencia y correspondencia oficial.

Llamó la atención que Trump centrara sus acusaciones en China mientras minimizaba el papel de Rusia, país que, según funcionarios de inteligencia, favoreció su candidatura en 2016 y 2020 mediante amplias campañas de influencia destinadas a impulsarlo frente a Joe Biden en la elección más reciente.

A pesar de enfocar gran parte de su discurso en China, Trump no criticó ni lanzó advertencias al presidente chino Xi Jinping, a quien ha elogiado durante años.

Exfuncionaria de inteligencia califica el discurso de “peligroso”

Sue Gordon, quien fue subdirectora principal de Inteligencia Nacional durante el primer mandato de Trump, describió el mensaje presidencial como “un discurso peligroso sobre un tema de enorme importancia”.

Según Gordon, toda la comunidad de inteligencia durante el primer mandato de Trump alertó sobre la interferencia extranjera en las elecciones, pero el entonces presidente desestimó esas advertencias, molesto por la investigación sobre los vínculos entre su campaña y Rusia.

“Tuvo un mandato completo para abordar ese problema y resulta difícil creer que la misma comunidad de inteligencia que se lo advirtió entonces —y que fue duramente criticada por ello— no le hubiera advertido también en 2020”, dijo Gordon en una entrevista con CNN.

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Trump exhortó al Departamento de Justicia a iniciar investigaciones y presentar cargos, aunque no quedó claro a partir de su discurso qué conducta delictiva específica podría identificarse, demostrarse y procesarse.

En contraste con su preocupación por la interferencia extranjera en las elecciones, el nuevo presupuesto propuesto por Trump contempla un recorte de $707 millones a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), encargada de proteger los sistemas electorales estadounidenses frente a ciberataques extranjeros. Trump y otros conservadores han criticado a esa agencia por rechazar las afirmaciones sobre fraude electoral desde 2020.

Algunas cadenas no transmitieron el discurso en vivo

Tradicionalmente, los mensajes presidenciales en horario estelar se reservan para acontecimientos de gran relevancia nacional.

Trump se dirigió por última vez a la nación en abril, cuando habló sobre la guerra con Irán un mes después de iniciado el conflicto. Entonces aseguró que Estados Unidos alcanzaría sus objetivos “muy pronto” y afirmó que “la parte difícil ya pasó, así que ahora debería ser fácil”. Sin embargo, la guerra se ha prolongado y los ataques entre Estados Unidos e Irán se intensificaron nuevamente esta semana.

En diciembre pasado, Trump también ofreció un discurso en horario estelar con un marcado tono político en el que responsabilizó a los demócratas por la difícil situación económica.

ABC, NBC y CNN optaron por no transmitir el mensaje del jueves en vivo, aunque sí lo ofrecieron íntegramente en sus plataformas de streaming y señalaron que interrumpirían su programación de ser necesario.

CBS y MS NOW dejaron de transmitir el discurso antes de que concluyera, mientras que Fox News mantuvo la cobertura completa.

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Trump criticó a los medios que decidieron no transmitirlo en directo y los acusó de formar “parte de un complot”.

Las cadenas de televisión suelen, aunque no siempre, transmitir en vivo los mensajes presidenciales. En 2022, cuando el presidente Joe Biden pronunció un discurso en horario estelar advirtiendo sobre Trump y la “ideología extremista” de sus seguidores, las principales cadenas tampoco lo emitieron en vivo.

De igual forma, en 2014 las grandes cadenas decidieron mantener su programación habitual en lugar de transmitir un mensaje del entonces presidente Barack Obama sobre su plan de reforma migratoria.

Demócratas acusan a Trump de intentar desacreditar las próximas elecciones

Los demócratas advirtieron que Trump intenta revivir afirmaciones falsas sobre elecciones supuestamente robadas para deslegitimar las elecciones legislativas de 2026, en las que el Partido Republicano enfrenta un panorama complicado.

El senador demócrata Mark Warner, de Virginia, calificó las afirmaciones del presidente como “totalmente falsas”.

“La realidad es que nuestras agencias de inteligencia coincidieron unánimemente en que China ni siquiera intentó cambiar un solo voto en las elecciones de 2020”, escribió Warner en la red social X. “Una opinión concurrente señaló únicamente que China pudo haber intentado influir en la opinión de los votantes, algo que es de conocimiento público desde 2021”.

Por su parte, el representante demócrata Joseph Morelle, de Nueva York, miembro de mayor rango de su partido en el comité que supervisa los asuntos electorales federales, afirmó que Trump intenta sembrar confusión antes de las elecciones de mitad de mandato.

“Creo que este es un pretexto del presidente para poner en duda las elecciones de 2026”, dijo Morelle en C-SPAN, al tiempo que insistió en que “tenemos elecciones seguras”.